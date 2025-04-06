«Сент-Луис» установил новый клубный рекорд НХЛ всех времён

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1), «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT) и «Питтсбург Пингвинз» дома (5:4 ОТ).