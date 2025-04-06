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«Сент-Луис» установил новый клубный рекорд НХЛ всех времён

Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей, установив новый рекордный результат в истории франшизы.

Источник: Getty Images

В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду домашней арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) «блюзмены» переиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4.

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1), «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT) и «Питтсбург Пингвинз» дома (5:4 ОТ).

«Сент-Луис» на данный момент располагается на седьмом месте в Западной конференции. В активе команды 93 очка после 78 матчей.

Сент-Луис
5:4
2:0, 2:2, 1:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
6.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джаред Беднар
Вратари
Джордан Биннингтон
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд, Маккензи Блэквуд)
1-й период
00:31
Йоэль Кивиранта
00:49
Захари Болдюк
(Кэм Фаулер, Роберт Томас)
04:42
Джастин Фолк
07:41
Джейк Нейберс
(Роберт Томас)
14:27
Райан Сутер
18:07
Оскар Сундквист
2-й период
21:01
Павел Бучневич
(Джимми Снаггерад)
27:19
Арттури Лехконен
28:53
Захари Болдюк
(Кэм Фаулер, Роберт Томас)
33:14
Росс Колтон
35:32
Росс Колтон
(Логан О`Коннор)
37:45
Майлс Вуд
(Чарли Койл)
3-й период
57:42
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Брок Нельсон)
59:29
Роберт Томас
(Кэм Фаулер)
59:51
Сэм Малински
(Девон Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит