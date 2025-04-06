Внезапный хет-трик от русского ветерана НХЛ! Таким Дадонова не видели семь лет

Меньше чем через три минуты ветеран «Старз» удачно сыграл на пятаке и в третий раз в этом матче переиграл Джерри — есть хет-трик! Для Дадонова он стал всего вторым за время его выступления в НХЛ — первый случай произошёл больше восьми лет назад, в феврале 2018 года, поэтому второй, ещё и с учётом голевой «засухи», получился довольно внезапным. Забавно, что соперником «Флориды», за которую на тот момент выступал Евгений, был… «Питтсбург»! Оба хет-трика россиянина пришлись на матчи с «Пингвинз».