Внезапный хет-трик от русского ветерана НХЛ! Таким Дадонова не видели семь лет

У «Далласа», готовившегося в рамкаха очередного игрового дня в регулярнмо чемпионате НХЛ принимать на своей площадке «Питтсбург», дела в последнее время складывались очень даже хорошо — «звёзды» победили в семи матчах подряд, благодаря чему сохраняли шансы на то, чтобы забрать себе первый посев в плей-офф.
«Пингвины» же, по сути, уже борются только за свой престиж — да, математические шансы оказаться в восьмёрке лучших команд Востока по итогам гладкой части сезона у подопечных Майка Салливана остаются, но об их реальности говорить не приходится. Уж слишком многое должно сойтись, чтобы «Пингвинз» вышли в розыгрыш Кубка Стэнли в этом году.
Тем не менее, именно сегодняшние гости открыли счёт в матче и сделали это довольно быстро — Мэйсон Марчмент отправился в штрафной бокс уже на третьей минуте, а ближе к его возвращению на лёд Сидни Кросби всё-таки воспользовался численным преимуществом своей команды.
Ответ нашёлся в середине первого периода, при этом дал его тот, от которого это ожидали далеко не в первую очередь. Дело в том, что Евгений Дадонов уходил со льда без заброшенных шайб на протяжении последних 17 матчей. Ещё две игры он даже пропустил, а последний точный бросок в его исполнении произошёл в ночь на 23 февраля мск.
И сегодня его, что называется, прорвало. Сперва Оскар Бек отправил 36-летнего россиянина в отрыв, по итогам которого Дадонов без особых проблем обыграл голкипера «Питтсбурга» Тристана Джерри.
На этом Евгений решил не останавливаться — в середине второй двадцатиминутки форвард откликнулся на передачу Мэтта Дюшейна и в касание реализовал удаление Криса Летанга, чем вывел «Даллас» вперёд в этом матче.
Игра превратилась в мини-соревнование Дадонова и Кросби, когда капитан «пингвинов» вновь восстановил равновесие всего через 20 секунд после второго перерыва — оба форварда оформили по дублю. И следующий шаг в этом противостоянии оказался за Евгением.
Меньше чем через три минуты ветеран «Старз» удачно сыграл на пятаке и в третий раз в этом матче переиграл Джерри — есть хет-трик! Для Дадонова он стал всего вторым за время его выступления в НХЛ — первый случай произошёл больше восьми лет назад, в феврале 2018 года, поэтому второй, ещё и с учётом голевой «засухи», получился довольно внезапным. Забавно, что соперником «Флориды», за которую на тот момент выступал Евгений, был… «Питтсбург»! Оба хет-трика россиянина пришлись на матчи с «Пингвинз».
Удержать это преимущество «Далласу» не удалось — ещё до середины периода Брайан Раст в очередной раз уравнял шансы команд на победу, а в последние минуты основного времени подопечные Питера Дебура потеряли концентрацию и позволили Блейку Лизотту вырвать победу для «пингвинов».
А последнее слово в матче осталось за Кросби — канадец поразил пустые ворота «звёзд», вышел на чистое второе место по хет-трикам в истории «Питтсбурга», опередив Евгения Малкина, и установил окончательный счёт встречи.
День, который должен был стать особенным для Дадонова, оказался омрачён поражением его команды, чему Евгений не мог быть доволен: «Очевидно, из-за поражения я не так наслаждаюсь хет-триком, как мог бы. Не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, мы остались в прошлой игре, где мы забили четырежды в третьем периоде. Подумали, что сможем сделать это снова. 40 бросков по нашим воротам, определённо, не лучший знак. Нужно это исправлять», — рассказал форвард после матча.
Благодаря поражению «Виннипега» «Юте» у «Далласа» остаются шансы на лидерство в Западной конференции, при этом «Старз» имеют на один матч меньше относительно «Джетс». Концовка регулярного чемпионата обещает быть очень интересной.