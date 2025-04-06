Сорокин, которому ещё не забивал Овечкин, сыграет за «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»

Напомним, в этой игре звёздный соотечественник Сорокина нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории регулярок сильнейшей лиги мира. На данный момент у него 894 заброшенные шайбы — столько же, сколько у легендарного Уэйна Гретцки, который являлся единоличным обладателем данного рекорда последние 26 лет.