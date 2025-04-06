Овации трибун, трогательное поздравление от мамы и радость Гретцки. Что окружало легендарный гол Овечкина

Это случилось! Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Гретцки. Историческое событие произошло во втором периоде матча с «Айлендерс».
Как это было
Во втором периоде при счете 0:2 «Вашингтон» получил большинство. Александр открылся под передачу Тома Уилсона и точным броском из любимого «офиса» распечатал ворота Ильи Сорокина.
Ови отпраздновал гол эмоциональным нырком на лед — рыбкой. Его побежала поздравлять вся команда, а на трибунах от радости вскочила семья россиянина: мама, жена и дети. Затем показали Гретцки и его супругу — они также были счастливы.
Игру в этот момент поставили на паузу. К Овечкину подошли и игроки «Айлендерс», в том числе Сорокин. Именно российскому вратарю выпала честь пропустить историческую шайбу. Между ними произошел короткий, но веселый диалог.
Под аплодисменты Александр вышел в центр круга и посвятил 895-ю шайбу умершему отцу. На площадке в это время расстелили ковровые дорожки, а семья спустилась с трибун.
Затем на экране продемонстрировали трогательное видео, на котором мама нападающего заранее записала поздравление. Ови послушал теплые слова в свой адрес, после чего взял микрофон и в ответ поблагодарил семью и болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры!
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и Уэйн Гретцки спустились на лед. Легендарный канадец в своей речи вспомнил тех, с кем когда-то играл. Естественно, поздравил Овечкина. Также произошел любопытный момент: недовольно загудели местные болельщики, поскольку канадец поблагодарил за работу судей.
В конечном итоге поздравили всех родных Овечкина — памятные призы и цветы получили и мама, и супруга, и дети.
«Русские, мы сделали это! Да!»
Затем микрофон оказался у главного виновника торжества. Александр обратился к родным, болельщикам и лиге. Зрители засмеялись, когда он поддержал Сорокина. «Ови, Ови!» — доносилось с трибун.
Также Овечкин тепло высказался о Никласе Бэкстреме и Ти Джее Оши — своих бывших партнерах, с которыми забросил очень много шайб.
Ну и на родину рекордсмен передать привет не забыл: «Русские, мы сделали это! Да!».
Церемония продлилась чуть больше десяти минут, после чего Ови снял свитер, в котором забросил рекордную шайбу. Перчатки, шлем и клюшка, видимо, также отправятся в Зал славы хоккея.
Матч возобновился, а Александр сел на лавку и сразу же начал пересматривать свой легендарный бросок. Теперь интрига — с каким счетом завершится матч и забьет ли Овечкин еще раз.
Роман Кольцов