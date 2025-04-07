«Россияне, мы сделали это!» Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

ТАСС, 6 апреля. Капитан и нападающий «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки и держалось 26 лет.
Овечкин сравнялся по голам с Гретцки в домашнем матче с «Чикаго» (5:3) в ночь на 5 апреля, оформив дубль. На то, чтобы забросить рекордную 895-ю шайбу, у него оставалось шесть матчей. Первая возможность ему представилась для этого в воскресной игре на выезде против «Айлендерс» (1:4). Игра начиналась довольно рано по времени Восточного побережья и в удобное время для российских любителей хоккея.
Начало матча словно подтвердило суждения о том, насколько тяжело сделать последний шаг для достижения цели. Первый период прошел для Овечкина и в целом для «Вашингтона» неудачно. Хозяева забили два гола подряд, а Овечкин нанес по воротам соотечественника Ильи Сорокина пару бросков. Примечательно, что до этого матча Сорокин еще от Овечкина не пропускал.
Тот самый гол 39-летний форвард забил примерно спустя 7,5 минуты после начала второго периода. Во время атаки россиянин получил шайбу слева и бросил точно в угол. При этом в нужном месте оказался защитник Джейкоб Чикран, который перекрыл обзор Сорокину в момент броска. Если в молодые годы Овечкин, празднуя голы, бросался на заградительное стекло, то в этот раз изобразил «птичку» на льду.
Для того, чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину понадобилось провести 1 487 матчей. Столько же сыграл и Гретцки. При этом россиянин повторил рекорд Гретцки, сыграв на один матч меньше. Овечкин обновил рекорд за 20 лет выступления в лиге, тогда как канадец забросил рекордную 802-ю шайбу 23 марта 1994 года через 15 лет после дебюта в лиге.
Как проходило празднование гола Овечкина
Сразу после гола телеканал показал Гретцки, на лице которого в мгновение можно было прочесть чувство того, что наконец эта погоня за его рекордом завершилась. В этот момент россиянина поздравили высыпавшие на лед игроки «Вашингтона». Хоккеисты «Айлендерс» со скамейки постучали клюшками о борт в знак поздравления, а потом и они вышли на лед, чтобы поздравить капитана соперников. Овечкин парой теплых слов перекинулся и с Сорокиным, который стал 183-м вратарем в лиге, кому забивал форвард, и тем самым он обновил свой же рекорд по этому показателю.
Позже на лед вышли Гретцки, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис, жена Овечкина с детьми и его мама. Все они посмотрели на кубе поздравление Овечкину от матери. «Саша, ты молодец! Я тобой очень горжусь и люблю тебя очень-очень сильно, — сказала Татьяна Овечкина. — И я думаю, что гордится тобой сейчас и папа, потому что он много сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим человеком (отец Овечкина Михаил скончался в феврале 2023 года в возрасте 71 год после болезни — прим. ТАСС)». После чего на кубе показали поздравления других звезд спорта: баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса, хоккеистов Сидни Кросби, Мартина Бродёра, Марка Мессье, Сергея Федорова, теннисиста Роджера Федерера, пловцов Майкла Фелпса и Кэти Ледеки.
Из других хоккейных звезд Овечкина поздравил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, а также выигрывавшие два раза этот трофей в составе «Тампы» Никита Кучеров и Андрей Василевский. «Я рад, что помог побить тебе этот рекорд. Также хочу поздравить тебя. Наслаждайся», — приводит пресс-служба «Тампы» слова Василевского, пропустившего от Овечкина 12 шайб в регулярных чемпионатах.
В этот момент НХЛ поместила логотипы с изображением Овечкина в социальных сетях. «Мы все только что увидели одного из величайших. Сегодня ты побил рекорд, который, все думали, никто не сможет побить. Но ты сделал это, ты был великолепен. Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты и Уэйн. Команда и “Вашингтон”, мы вас все поздравляем», — сказал Беттмэн, который подарил Овечкину картину любимого хоккеистом художника Тони Харриса, специально подготовленную к установлению рекорда. На ней изображены две фотографии Овечкина (одна из них с Кубком Стэнли), а также фото Гретцки на фоне цифры 895.
«Все мы здесь собрались ради этого парня в форме с восьмым номером. Я могу сказать, что знаю, насколько это сложно — забить 894 гола. Поздравляю Овечкина, его маму, всю его семью, жену и детей. Все говорят, что рекорды созданы для того, чтобы их побили, но я не уверен, что кто-то сможет побить этот», — сказал Гретцки.
Хоккеисты «Вашингтона» вручили букеты цветов жене и маме игрока. Уже потом с ответной речью выступил сам автор рекорда. «Что за день! Как я и говорил прежде, хоккей — это командная игра. Тренеры, болельщики, клуб — все мне помогали. Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это! Спасибо моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы вместе это сделали», — сказал Овечкин, окончив свою речь громким ревом.
Как встретили рекорд Овечкина в России
Участники церемонии сделали памятную фотографию. Вся церемония празднования гола вместе с приготовлениями длилась около 25 минут. После продолжения игры хозяева забросили еще одну шайбу во втором периоде и четвертую — в заключительном, установив окончательный счет 4:1.
В раздевалке Овечкин получил ту шайбу, благодаря которой установил рекорд. Он фотографировался с партнерами, которые в посвященных этому событию бейсболках и футболках устроили россиянину душ из напитков. Также в раздевалку пришли поздравить его партнер по чемпионской команде Никлас Бэкстрём, и Гретцки, который сказал, что когда он побил рекорд Горди Хоу в марте 1994 года, собралось куда меньше журналистов. Сорокин же подарил Овечкину свою клюшку.
В России о рекорде Овечкина объявили во время матча Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Динамо» (3:1). Биллборды с цифрой 895 и надписью «Овечкин. Вечный рекорд» появились на улицах Москвы. Это же число появилось и на фасаде Останкинской башни.
Алексей Кудашов, главный тренер московского «Динамо», воспитанником которого является Овечкин, после победы над СКА (5:2) в шестом матче и в серии ⅛ финала Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (4−2) рассказал о том, что общался с Овечкиным до игры своей команды. «Хотел бы поздравить Александра Овечкина, с ним перед игрой разговаривали, он нам давал наставления, поэтому хотим все его поздравить. Знаете, что совпало? Как только он забил, мы сразу забросили и третью шайбу, и потом четвертую. Поэтому какая-то наша связь динамовская, видно, здесь сработала», — сказал Кудашов, отметив, что Овечкин посоветовал игрокам «Динамо» завершить серию со СКА в шестом матче.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 18 апреля. «Вашингтон» в этот день сыграет с «Питтсбургом». Команда Овечкина ранее уже обеспечила выход в плей-офф.