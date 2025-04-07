«Россияне, мы сделали это!» Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

В этот момент НХЛ поместила логотипы с изображением Овечкина в социальных сетях. «Мы все только что увидели одного из величайших. Сегодня ты побил рекорд, который, все думали, никто не сможет побить. Но ты сделал это, ты был великолепен. Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты и Уэйн. Команда и “Вашингтон”, мы вас все поздравляем», — сказал Беттмэн, который подарил Овечкину картину любимого хоккеистом художника Тони Харриса, специально подготовленную к установлению рекорда. На ней изображены две фотографии Овечкина (одна из них с Кубком Стэнли), а также фото Гретцки на фоне цифры 895.