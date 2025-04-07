Рекорд Овечкина — это навсегда?

В-пятых, это эффективность Мэттьюса в момент, когда он будет становиться всё более возрастным. Дело в том, что Овечкин каким-то неведомым образом посадил в головы людей мысль, что забивать по 40 голов в 39 лет — это вполне обычная и обыденная вещь, которая под силу каждому. Отыграть почти всю карьеру без тяжёлых травм — нормально. Вернуться после серьёзной травмы и забить в двух матчах две шайбы — ничего удивительного. Выиграть девять «Морис Ришаров» — почему бы и нет? А вот не забивать на протяжении 14 матчей (в прошлом сезоне) — это ненормально, Овечкин сдулся, постарел.