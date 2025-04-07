«Клуб 900» и т.д. Какие еще рекорды может побить в НХЛ Александр Овечкин?

6 апреля 2025 года вошло в истории мирового хоккея. Миссия, которая казалась невыполнимой, теперь успешно завершена. Россиянин Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
Но хоккейная жизнь продолжается, да и сам россиянин не сказал последнего слова в своей блестящей карьере. И встает вопрос — а какие еще рекорды может побить Овечкин?
В НХЛ, помешанной на статистике, подсчитывается всё и вся, но мы остановимся только на нескольких, наиболее значимых пунктах.
900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Когда в 1994 году Уэйн Гретцки забил свою 802-ю шайбу, обойдя в таблице лучших снайперов НХЛ Горди Хоу, он сказал журналистам, что собирается дойти сначала до 900, а потом и до 1000 шайб.
К отметке в 900 канадец подобрался очень близко, но так ее и не покорил. В сезоне-1998/99, ставшем для Гретцки последним, на его счету было всего 9 голов. Человек, добившийся в хоккее практически всего, решил, что нет смысла мучить себя, пытаясь добраться до еще одного показателя.
У Овечкина еще год контракта с «Вашингтоном», и он заявлял, что собирается отыграть его полностью. Так что неофициальный «Клуб 900» россиянин основать вполне в состоянии. Теоретически он может успеть это сделать даже в текущем сезоне.
1000 шайб в НХЛ (регулярный чемпионат + Кубок Стэнли)
В матчах плей-офф Александр за свою карьеру забросил 72 шайбы. С учетом 895 голов в регулярных чемпионатах получается 967. Впереди у россиянина плей-офф текущего года, а также весь следующий сезон. Если новоявленный рекордсмен сохранит хорошую форму, то дистанция в 33 шайбы не кажется слишком большой для того, чтобы Овечкин с ней не справился.
1016 шайб — рекорд лиги (регулярный чемпионат + Кубок Стэнли)
Уэйн Гретцки, помимо 894 шайб в регулярных чемпионатах, 122 раза отличился в Кубке Стэнли. Основную часть голов в плей-офф канадец забил в 1980-х, когда его «Эдмонтон» доминировал в НХЛ.
«Вашингтон» Овечкина в таком положении никогда не находился, что и привело к существенному отставанию россиянина по этому показателю. Чтобы догнать Гретцки, россиянину нужно забросить в нынешнем и следующем сезонах еще 49 шайб. Это уже, как говорят учителя, «задача со звездочкой». Но, опять-таки, все будет зависеть и от формы самого Овечкина, и от того, насколько успешным будет «Вашингтон».
1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Темп, с которым идет 39-летний Овечкин, даже несмотря на полученную серьезную травму, настолько восхитил его поклонников, что пошли разговоры о том, что рекорд Гретцки и 900 шайб — это не предел. Однако даже теоретически для того, чтобы забить еще 105 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину нужно около трех сезонов. То есть, он должен пойти на еще один контракт, и играть как минимум до 43 лет, продолжая идти с высочайшими показателями.
Но сам Александр в интервью сказал, что таких планов у него нет, и после следующего сезона он намерен закончить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.
А это означает, что вершина в 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ останется целью для следующих поколений хоккеистов, которых будет вдохновлять пример Гретцки и Овечкина.