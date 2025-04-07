«Клуб 900» и т.д. Какие еще рекорды может побить в НХЛ Александр Овечкин?

Темп, с которым идет 39-летний Овечкин, даже несмотря на полученную серьезную травму, настолько восхитил его поклонников, что пошли разговоры о том, что рекорд Гретцки и 900 шайб — это не предел. Однако даже теоретически для того, чтобы забить еще 105 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину нужно около трех сезонов. То есть, он должен пойти на еще один контракт, и играть как минимум до 43 лет, продолжая идти с высочайшими показателями.