Как Александр Овечкин чуть не бросил хоккей

«Когда мы первый раз привели его на хоккей, это продолжалось недолго. Но тут упорство проявил его первый тренер Вячеслав Кириллов. Со мной девочка раньше играла, Люба Белова, у нее сын Костя был вратарем в этой детской команде. И она мне передала, что тренер все время спрашивает про нас: “Такой мальчик хороший!” За ту настойчивость мы Вячеславу Викторовичу очень благодарны».