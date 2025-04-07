Как Александр Овечкин чуть не бросил хоккей

Как Овечкин начал заниматься хоккеем
Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в семье спортсменов — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, чемпионки мира Татьяны и бывшего футболиста Михаила, которые являлись воспитанниками московского «Динамо». Татьяна Овечкина после карьеры баскетболистки успешно работала главным тренером «бело-голубых».
«Саша родился очень большой — 5,5 кг. И всегда был крепким», — цитирует Татьяну Овечкину «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что сын играл отлично во многие игровые виды спорта. По словам отца, Александр Овечкин стал хоккеистом случайно.
«Мы живем на Флотской улице, в доме, где получали квартиры динамовцы по разным видам спорта. По соседству — и чемпион мира 1975 года по хоккею, Александр Филиппов, и футболист Сергей Никулин, и баскетболист Владимир Жигилий. И каждый советовал отдать сына в свой вид спорта. А я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло — в бассейн на “Динамо”, — вспоминал Михаил Овечкин.
«А потом Саня увидел хоккей — и все. “Динамо” играло, с кем не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого все и началось, — добавил Михаил Овечкин. — Пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал. Дома ходил в коньках».
«Когда мы первый раз привели его на хоккей, это продолжалось недолго. Но тут упорство проявил его первый тренер Вячеслав Кириллов. Со мной девочка раньше играла, Люба Белова, у нее сын Костя был вратарем в этой детской команде. И она мне передала, что тренер все время спрашивает про нас: “Такой мальчик хороший!” За ту настойчивость мы Вячеславу Викторовичу очень благодарны».
Советы от Ларионова и по 10 рублей за гол
Сначала на тренировки Александра Овечкина водили дед и старший брат Сергей. Позднее Михаил Овечкин уволился с работы и сконцентрировался на хоккейной карьере сына, которого надо было по несколько раз в день возить на тренировки.
«Лет в 14 Саша попал на подкатки в команду ветеранов “Русское золото”, где играли Александр Гусев, многие другие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Катался с ними Саша месяца три, — рассказывал отец. — Тренировались они в спорткомплексе “Олимпийский”. Когда смена происходила и сын садился на лавку, великие мастера ему подсказывали: “Сань, там надо было сыграть так-то и так-то”. И делали это очень корректно — пацан все-таки. Он как губка все впитывал. В таком возрасте это была бесценная школа».
«Еще Игорь Ларионов приезжал во дворец на Лавочкина, — добавил Михаил Овечкин. — Показывал Сашке, какие упражнения в гостинице перед игрой надо делать. Что в тренажерном зале нужно для каких мышц, а что не нужно. Очень грамотно и четко объяснял! Сын с открытым ртом слушал. И, по-моему, всегда делал это. И какие-то вещи до сих пор делает».
Когда будущей звезде хоккея было 10 лет, в автокатастрофе погиб старший брат. Александр Овечкин переживал утрату тяжело, но все же не забросил хоккей. В возрасте 12 лет побил рекорд Павла Буре по голам в чемпионате России — 55.
Отец Овечкина с 10 лет начал стимулировать сына. «Он знал: забьет два гола — получит 20 ₽ А за те шесть — аж 60», — вспоминал Михаил Овечкин.