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Как Александр Овечкин чуть не бросил хоккей

Александр Овечкин побил десятки рекордов НХЛ. Но карьера Овечкина чуть не закончилась в самом начале, если бы не упорство тренера. Об этом в материале РБК Спорт.

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Как Овечкин начал заниматься хоккеем

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в семье спортсменов — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, чемпионки мира Татьяны и бывшего футболиста Михаила, которые являлись воспитанниками московского «Динамо». Татьяна Овечкина после карьеры баскетболистки успешно работала главным тренером «бело-голубых».

«Саша родился очень большой — 5,5 кг. И всегда был крепким», — цитирует Татьяну Овечкину «Спорт-Экспресс».

Источник: NHL.com

Она отметила, что сын играл отлично во многие игровые виды спорта. По словам отца, Александр Овечкин стал хоккеистом случайно.

«Мы живем на Флотской улице, в доме, где получали квартиры динамовцы по разным видам спорта. По соседству — и чемпион мира 1975 года по хоккею, Александр Филиппов, и футболист Сергей Никулин, и баскетболист Владимир Жигилий. И каждый советовал отдать сына в свой вид спорта. А я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло — в бассейн на “Динамо”, — вспоминал Михаил Овечкин.

«А потом Саня увидел хоккей — и все. “Динамо” играло, с кем не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого все и началось, — добавил Михаил Овечкин. — Пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал. Дома ходил в коньках».

Источник: Соцсети

«Когда мы первый раз привели его на хоккей, это продолжалось недолго. Но тут упорство проявил его первый тренер Вячеслав Кириллов. Со мной девочка раньше играла, Люба Белова, у нее сын Костя был вратарем в этой детской команде. И она мне передала, что тренер все время спрашивает про нас: “Такой мальчик хороший!” За ту настойчивость мы Вячеславу Викторовичу очень благодарны».

Советы от Ларионова и по 10 рублей за гол

Источник: NHL.com

Сначала на тренировки Александра Овечкина водили дед и старший брат Сергей. Позднее Михаил Овечкин уволился с работы и сконцентрировался на хоккейной карьере сына, которого надо было по несколько раз в день возить на тренировки.

«Лет в 14 Саша попал на подкатки в команду ветеранов “Русское золото”, где играли Александр Гусев, многие другие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Катался с ними Саша месяца три, — рассказывал отец. — Тренировались они в спорткомплексе “Олимпийский”. Когда смена происходила и сын садился на лавку, великие мастера ему подсказывали: “Сань, там надо было сыграть так-то и так-то”. И делали это очень корректно — пацан все-таки. Он как губка все впитывал. В таком возрасте это была бесценная школа».

«Еще Игорь Ларионов приезжал во дворец на Лавочкина, — добавил Михаил Овечкин. — Показывал Сашке, какие упражнения в гостинице перед игрой надо делать. Что в тренажерном зале нужно для каких мышц, а что не нужно. Очень грамотно и четко объяснял! Сын с открытым ртом слушал. И, по-моему, всегда делал это. И какие-то вещи до сих пор делает».

Источник: NHL.com

Когда будущей звезде хоккея было 10 лет, в автокатастрофе погиб старший брат. Александр Овечкин переживал утрату тяжело, но все же не забросил хоккей. В возрасте 12 лет побил рекорд Павла Буре по голам в чемпионате России — 55.

Отец Овечкина с 10 лет начал стимулировать сына. «Он знал: забьет два гола — получит 20 ₽ А за те шесть — аж 60», — вспоминал Михаил Овечкин.

Айлендерс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
6.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Спенсер Карбери
Вратари
Илья Сорокин
Чарли Линдгрен
1-й период
07:06
Бо Хорват
(Симон Хольмстрем, Андерс Ли)
09:00
Марк Гаткомб
(Александр Романов, Кайл Маклин)
09:13
Ник Дауд
2-й период
27:00
Кейси Сизикас
27:26
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Дилан Строум)
30:26
Марк Гаткомб
(Мэтт Мартин, Кайл Маклин)
31:36
Кайл Палмиери
33:27
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
44:20
Жан-Габриэль Пажо
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит