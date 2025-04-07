Что связывает Овечкина с Казахстаном? Забивал сборной, слова о Президенте и переходе в «Барыс»

Александр Овечкин золотыми буквами вписал себя в историю не только хоккея, но и мирового спорта. Лучший снайпер в истории НХЛ побил, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Гретцки. Теперь 39-летний россиянин продолжит наращивать свое наследие, но уже не в погоне за великим канадцем. Корреспондент Vesti.kz вспоминает о том, как звезда «Вашингтон Кэпиталз» приезжал в Астану и играл со сборной Казахстана.
Накануне Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд, оставив позади себя Гретцки. Теперь именно ему принадлежит достижение, которое вряд ли будет перебито кем-то в ближайшие десятилетия.
Овечкин играл с Казахстаном и делал это успешно
Дважды в карьере Овечкин играл против сборной Казахстана. В мае 2010-го, в Кельне (Германия), наша национальная команда сыграла со сборной России в рамках чемпионата мира. Россияне выиграли со счетом 4:1, а первую шайбу на 11-й минуте, реализовав большинство, забросил как раз будущий рекордсмен НХЛ.
Перед той встречей Овечкин честно признался, что ничего не знает о казахстанской сборной:
«Мне в принципе об этой команде ничего не известно. Знаю, что там Еремеев стоит. Хороший надежный вратарь», — говорил он.
В мае 2014-го команды встретились уже в рамках мирового первенства в Минске (Беларусь). На сей раз команда России разгромила Казахстан со счетом 7:2. Овечкин не забивал, зато отметился двумя ассистами.
Приезжал в Астану будучи игроком «Вашингтона»
Летом 2013 года Овечкин приехал в Астану в качестве гостя на презентацию Президентского профессионального спортивного клуба (ППСК). Это был первый и, к текущему моменту, единственный визит легендарного форварда в нашу страну.
Он пожелал удачи новому проекту, отметив его значимость. Хотя в октябре 2020-го, уже через семь лет, ППСК был ликвидирован.
В столице Овечкин успел пообщаться с журналистами и сделать несколько заявлений, которые интересно прочитать спустя годы.
Рассказывал о казахстанских «воспитателях»
В рамках того визита Овечкин раздал несколько интервью. В том числе он рассказал о казахстанских хоккеистах, которых хорошо знает.
«Ну, конечно, с Колей Антроповым очень хорошо знаком. Очень приятное впечатление оставляет Виталий Еремеев, Леша Трощинский — когда я был молодой, они меня воспитывали, как игрока. Леша вообще был капитаном “Динамо” тогда, а я только делал первые успешные шаги в большом спорте. Со всеми у нас хорошие отношения, знаю и других людей», — говорил Овечкин.
Мечтал познакомиться с Нурсултаном Назарбаевым
Также Овечкин дал понять, что хотел бы лично познакомиться с тогдашним Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Это сейчас известного хоккеиста ассоциируют с политикой из-за его высказываний и статуса доверенного лица Президента России Владимира Путина. Тогда же он говорил и о желании познакомиться с главой нашей страны.
«За океаном мы не разговариваем по поводу разных стран. Знаю вашего Президента, не лично, а наслышан. Конечно, хотелось бы познакомиться», — признался спортмен.
Не исключил идею возможного перехода в «Барыс»
И, напоследок, Овечкину был задан вопрос о возможном переходе в астанинский «Барыс» в будущем. Россиянин был довольно осторожен в своем ответе, но не стал ничего исключать.
«Все может быть, но у меня еще контракт в “Вашингтоне” и, соответственно, если что-то произойдет с моим контрактом, то первой моей командой будет “Динамо”. А потом уже, если там что-то не сложится, я буду рассматривать предложения от всех клубов, которые будут», — объяснил он.
Димаш Тулегено