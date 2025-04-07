Что связывает Овечкина с Казахстаном? Забивал сборной, слова о Президенте и переходе в «Барыс»

«Ну, конечно, с Колей Антроповым очень хорошо знаком. Очень приятное впечатление оставляет Виталий Еремеев, Леша Трощинский — когда я был молодой, они меня воспитывали, как игрока. Леша вообще был капитаном “Динамо” тогда, а я только делал первые успешные шаги в большом спорте. Со всеми у нас хорошие отношения, знаю и других людей», — говорил Овечкин.