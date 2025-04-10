Овечкин: «Я до сих пор не могу поверить, что это происходит»

«Да, это был потрясающий момент для хоккея, для меня, для “Кэпиталз”, для всех болельщиков, очевидно, для моей семьи. И, да, никто не думал, что этот рекорд будет побит, но это просто потрясающий момент для хоккея, для меня. Так что большое спасибо.



Знаете, Гретцки — великий. Он потрясающий. Он был лучшим игроком в истории хоккея. И получить от него поддержку — это потрясающе. Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, очевидно, побить его рекорд. И он был там. Его семья была там. И, да, это самые важные моменты в моей жизни, очевидно. Знаешь, я до сих пор не могу поверить, что это происходит. Но, да, это потрясающее чувство», — сказал Овечкин.