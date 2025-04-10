Лукашенко о Гретцки: «Это наша дополнительная гордость. Мы с ним играли в одной пятерке»

На этой неделе Овечкин превзошел рекорд Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. Россиянин забросил свою 895-ю шайбу, побив достижение канадца (894), которое держалось почти три десятка лет.
— Предыдущий рекорд принадлежал человеку, чьи корни из Беларуси, Уэйну Гретцки. Его же наши советские игроки звали Ваней.
— Да, в этом что-то есть. Это тоже наша дополнительная гордость. Один наш и второй наш. А Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке, — сказал Лукашенко в интервью каналу «Мир 24».