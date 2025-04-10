Лукашенко о Гретцки: «Это наша дополнительная гордость. Мы с ним играли в одной пятерке»

— Да, в этом что-то есть. Это тоже наша дополнительная гордость. Один наш и второй наш. А Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке, — сказал Лукашенко в интервью каналу «Мир 24».