Белорус из «Вашингтона» раскрыл секрет успеха Овечкина: «Ни с кем нет такого ощущения»

— Ты ему отдаешь передачу и просто понимаешь, что что-то будет. У тебя нет ни с кем такого ощущения. Ты ему отдаешь — и ты ждешь, что что-то должно произойти. Где бы то ни было: на «усах» своих или где… Такое давление сумасшедшее, все ждут, все приехали. А Овечкин — раз, две игры заняло (установление рекорда), — заявил Протас в интервью FONBET.