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Белорус из «Вашингтона» раскрыл секрет успеха Овечкина: «Ни с кем нет такого ощущения»

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился мнением о секрете успеха российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина.

Источник: nhl.com

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

— Что делает Овечкина настолько выдающимся снайпером?

— Ты ему отдаешь передачу и просто понимаешь, что что-то будет. У тебя нет ни с кем такого ощущения. Ты ему отдаешь — и ты ждешь, что что-то должно произойти. Где бы то ни было: на «усах» своих или где… Такое давление сумасшедшее, все ждут, все приехали. А Овечкин — раз, две игры заняло (установление рекорда), — заявил Протас в интервью FONBET.

В нынешнем сезоне 39-летний Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 62 матча, забросил 42 шайбы и отдал 28 голевых передач.