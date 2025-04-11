Белорус из «Вашингтона» раскрыл секрет успеха Овечкина: «Ни с кем нет такого ощущения»

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.
— Что делает Овечкина настолько выдающимся снайпером?
— Ты ему отдаешь передачу и просто понимаешь, что что-то будет. У тебя нет ни с кем такого ощущения. Ты ему отдаешь — и ты ждешь, что что-то должно произойти. Где бы то ни было: на «усах» своих или где… Такое давление сумасшедшее, все ждут, все приехали. А Овечкин — раз, две игры заняло (установление рекорда), — заявил Протас в интервью FONBET.
В нынешнем сезоне 39-летний Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 62 матча, забросил 42 шайбы и отдал 28 голевых передач.