Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карбери: о праздновании рекорда Овечкина люди будут рассказывать внукам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о снайперском рекорде форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Getty Images

«Очень важно было отпраздновать это достижение и насладиться им всей командой, испить всю радость до капли. Такое бывает раз в жизни. О том, что происходило эту неделю, люди будут рассказывать внукам. Про гол, про реакцию скамейки запасных, про всё то, что происходило после гола», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории — он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).