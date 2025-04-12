Карбери: о праздновании рекорда Овечкина люди будут рассказывать внукам

«Очень важно было отпраздновать это достижение и насладиться им всей командой, испить всю радость до капли. Такое бывает раз в жизни. О том, что происходило эту неделю, люди будут рассказывать внукам. Про гол, про реакцию скамейки запасных, про всё то, что происходило после гола», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.