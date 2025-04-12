«Президент не звонил, но, по-моему, он сказал на ТВ, что следит. Это очень приятно». Овечкин — о рекорде, поздравлениях и следующей цели

«Понятное дело, эмоции получили. Не то что я получил. Это понятно. А представляешь — болельщики, команда, вся организация, мама прилетела, жена, дети, тесть. Такой момент, тяжело забыть и трудно запомнить. Тем более когда идешь к этому на протяжении последних нескольких лет. Каждое интервью тебе вопросы задают: “Когда это случится”, “твои эмоции”. Это уже поднадоедает.



Понимал ли я несколько лет назад, что способен побить рекорд? Нет, я даже в этом году, честно говоря, не верил. Когда поверил? Когда оставалось 5−6 шайб. Появляется опыт, уверенность. Не надо бежать по углам, играть в тело в поисках момента. Ты просто ждешь, пытаешься открыться, разыграть комбинацию с партнерами. Если ты видел, все мои последние голы — на пятаке, комбинация с передачей на круг вбрасывания. И то же самое, когда забил последний гол».