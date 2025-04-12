«Президент не звонил, но, по-моему, он сказал на ТВ, что следит. Это очень приятно». Овечкин — о рекорде, поздравлениях и следующей цели

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В тот день арена в Нью-Йорке стала самым желанным местом в мире спорта, и среди зрителей матча «Айлендерс» — «Вашингтон» (4:1) оказались также экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин и бывший хоккеист Никита Филатов. После исторического события они сделали интервью с Ови в рамках проекта FONBET «Овечкин: Великая погоня Live». В нем 39-летний нападающий рассказал о своих эмоциях после 895-й шайбы, высказался о праздновании, а также назвал дальнейшие цели в карьере.
О рекорде
«Понятное дело, эмоции получили. Не то что я получил. Это понятно. А представляешь — болельщики, команда, вся организация, мама прилетела, жена, дети, тесть. Такой момент, тяжело забыть и трудно запомнить. Тем более когда идешь к этому на протяжении последних нескольких лет. Каждое интервью тебе вопросы задают: “Когда это случится”, “твои эмоции”. Это уже поднадоедает.
Понимал ли я несколько лет назад, что способен побить рекорд? Нет, я даже в этом году, честно говоря, не верил. Когда поверил? Когда оставалось 5−6 шайб. Появляется опыт, уверенность. Не надо бежать по углам, играть в тело в поисках момента. Ты просто ждешь, пытаешься открыться, разыграть комбинацию с партнерами. Если ты видел, все мои последние голы — на пятаке, комбинация с передачей на круг вбрасывания. И то же самое, когда забил последний гол».
О праздновании 895-й шайбы
«Я сказал, что поскользнулся, празднуя гол? Это серьезно так и было. Когда я был молодым, если забрасывал шайбу, то прыгал на стекло. Потом делал “хот-стик”. Но я даже не задумывался, как буду праздновать рекордный гол. Я хотел убежать с поля, но реально споткнулся. Красиво получилось, здорово. И сейчас дети, которые занимаются хоккеем, забивают гол и тоже повторяют это движение».
О поздравлениях
«Мне до сих пор приходят смски. Мне на самом деле так неудобно перед людьми, которым я не ответил. Я пытаюсь отвечать перед сном. Кого-то выделять я не стану, поскольку все болеют, переживают, все рады. Но самое приятное, конечно же, от близких.
Президент не звонил. Но он сказал, по-моему, на телевидении, что следит. Это очень приятно. Какой будет наша встреча? Я об этом даже не думал. Ну, пожму руку, скажу: “Спасибо за поздравление”. А что там еще говорить?».
О том, кто может приблизиться к рекорду
«Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм, мне повезло, у меня их было мало. Были, но не такие серьезные. Ребята, которых назвал, одни из лучших. У них есть хорошие шансы».
О секрете топовой формы в 39 лет
«Самое главное — перед сезоном подготовиться, заложить фундамент. И еще у меня персональный тренер по физподготовке. Он прилетел неделю назад — надо готовиться, а здесь такие моменты, подготовиться не получается. К чему он меня должен подготовить? К плей-офф, поскольку сейчас у нас осталось десять дней. Между играми будем искать моменты для подготовки. Прийти в зал, сделать какие-то упражнения. Когда мы выиграли Кубок Стэнли в 2018 году, он тоже сюда приехал, мы готовились, бегали».
О возможном матче между клубами НХЛ и КХЛ
«У меня контракт с “Вашингтоном”. К самой идее отношусь положительно. Двумя руками — за. Но я просто не понимаю, когда и как это возможно сделать. Нужно будет поменять расписание КХЛ, НХЛ. Здесь, в Америке, никто об этом еще не говорит».
О следующих целях
«У нас осталось пять игр — и потом плей-офф. Самое главное сейчас — побороться за Кубок Стэнли. Возможно ли забить 900 шайб? Почему нет? Есть ли цель побить рекорд Гретцки вместе с плей-офф (еще 49 шайб. — Прим. “СЭ”)? Тогда надо играть два плей-офф точно, сто процентов».