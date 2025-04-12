Шарангович забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и стал второй звездой матча «Калгари»

Ранним утром субботы по минскому времени канадский клуб принимал «Миннесоту». На 25-й минуте поединка Шарангович стал автором второй шайбы своей команды, встреча в итоге закончилась победой хозяев со счетом 4:2. По итогам матча белорусский форвард был признан второй звездой. В текущем сезоне НХЛ Егор набрал 29 (15+14) результативных баллов в 70 играх.
Благодаря этому успеху «Калгари» сохранил шансы на выход в плей-офф от Западной конференции: идущие в таблицы девятыми «огоньки» отстают от «Миннесоты» и «Сент-Луиса» на 3 очка, имея при этом матч в запасе. До конца регулярного чемпионата «Флэймз» осталось провести три встречи — 14, 16 и 18 апреля.