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Шарангович забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и стал второй звездой матча «Калгари»

12 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович помог своему клубу одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Ранним утром субботы по минскому времени канадский клуб принимал «Миннесоту». На 25-й минуте поединка Шарангович стал автором второй шайбы своей команды, встреча в итоге закончилась победой хозяев со счетом 4:2. По итогам матча белорусский форвард был признан второй звездой. В текущем сезоне НХЛ Егор набрал 29 (15+14) результативных баллов в 70 играх.

Благодаря этому успеху «Калгари» сохранил шансы на выход в плей-офф от Западной конференции: идущие в таблицы девятыми «огоньки» отстают от «Миннесоты» и «Сент-Луиса» на 3 очка, имея при этом матч в запасе. До конца регулярного чемпионата «Флэймз» осталось провести три встречи — 14, 16 и 18 апреля.

Калгари
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 18566 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Хайнс
Вратари
Дастин Вольф
Филип Густавссон
(Филип Густавссон, Марк-Андре Флери, Марк-Андре Флери, Марк-Андре Флери)
1-й период
16:25
Микаэль Баклунд
(Блэйк Коулмэн)
2-й период
25:31
Егор Шарангович
(Мартин Поспишил)
27:08
Юнас Бродин
27:23
Назем Кадри
(Морган Фрост, Мэтт Коронато)
28:24
Кирилл Капризов
33:19
Егор Шарангович
35:02
Расмус Андерссон
3-й период
47:20
Райан Ломберг
55:39
Яков Тренин
58:30
Густав Нюквист
(Фредерик Годро)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит