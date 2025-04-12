Овечкина хотят удержать в «Вашингтоне» после завершения карьеры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин пока не принял решения относительно своего будущего, заявил владелец клуба Тед Леонсис.
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил после разговора с Овечкиным, что нападающий не исключает возвращения в родное московское «Динамо».
«Алекс играет за нас 20 лет, он будет играть и в следующем году, мы должны найти творческий подход, когда он решит, что не хочет больше играть, а он, очевидно, еще не принял такого решения. Я не вижу причин, по которым отношения между игроком и клубом должны прекратиться. Нам стоит поискать варианты, когда он не будет игроком, но будет частью организации. Можно сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.
«Так что это вселяет в меня оптимизм и позитивный настрой на будущее. Сейчас идут размышления, и я думаю: “Эй, он побил рекорд как раз вовремя, теперь мы переведем дух, выйдем в плей-офф и попытаемся выиграть еще один Кубок Стэнли, верно?” А что будет в следующем году? Надо продолжать двигаться вперед, не останавливаться. Это то, чего я хочу, чтобы мы делали в самом важном городе, с великой фан-базой, великим игроком», — добавил он.
Овечкин 6 апреля отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). 39-летний россиянин довел общее число своих голов в «регулярке» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 895 и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).