Овечкина хотят удержать в «Вашингтоне» после завершения карьеры

«Алекс играет за нас 20 лет, он будет играть и в следующем году, мы должны найти творческий подход, когда он решит, что не хочет больше играть, а он, очевидно, еще не принял такого решения. Я не вижу причин, по которым отношения между игроком и клубом должны прекратиться. Нам стоит поискать варианты, когда он не будет игроком, но будет частью организации. Можно сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.