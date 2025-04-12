В НХЛ оценили работу Ротенберга в СКА: «Сильный тренер»

— СКА очень помог ему. Роман Ротенберг — сильный тренер, который много работает над развитием своих игроков. Он сразу увидел, что у него есть талант для НХЛ, и помог ему подготовиться к переходу. Он знал, что это следующий шаг для игрока, и был рад предоставить ему освобождение и поучаствовать в его переходе сюда, — приводит слова Талски пресс-служба «Каролины».