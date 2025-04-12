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В НХЛ оценили работу Ротенберга в СКА: «Сильный тренер»

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Талски поделился мнением о роли главного тренера СКА Романа Ротенберга в развитии нападающего Александра Никишина.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

11 апреля 23-летний Никишин разорвал контракт с петербургским СКА и заключил двухлетнее соглашение с «Каролиной».

— Насколько важную роль сыграл СКА в решении разрешить Никишину приехать?

— СКА очень помог ему. Роман Ротенберг — сильный тренер, который много работает над развитием своих игроков. Он сразу увидел, что у него есть талант для НХЛ, и помог ему подготовиться к переходу. Он знал, что это следующий шаг для игрока, и был рад предоставить ему освобождение и поучаствовать в его переходе сюда, — приводит слова Талски пресс-служба «Каролины».