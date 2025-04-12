Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

К концу периода гости немного пришли в себя и даже провели несколько опасных атак. Однако стартовая 20-минутка завершилась для них так же, как и началась. Адам Фантилли отработал в своей зоне, снеся с ног Райана Леонарда и начав атаку своей команды. Форвард отдал на Джеймса ван Римсдайка, тот, преодолев чужую синюю линию, отпасовал на Кента Джонсона. Нападающий притормозил и вырезал классную поперечную передачу на Фантилли, которого защитники оставили в одиночестве, и Адам в третий раз пробил Шепарда.