Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

Матч «Вашингтона» и «Коламбуса» многие ожидали как битву лучшей команды Востока и клуба, который отчаянно борется за попадание в плей-офф. «Блю Джекетс» за четыре встречи до конца регулярки шли на девятом месте, отставая от «Монреаля» на шесть очков, но при этом имея игру в запасе. «Кэпиталз» же по-прежнему находились в борьбе за Президентский Кубок. «Столичные» отстали от «Виннипега» на три очка. Нужна была победа.
Хотя, конечно, болельщиков больше интересовало не это. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и уже отправился за новой погоней — за 900-й шайбой в НХЛ. Матч с «Коламбусом» представлялся идеальным для пополнения снайперского счёта, поскольку «синие мундиры» имеют проблемы при игре в обороне — на Востоке больше «Блю Джекетс» пропустили только три команды!
Однако перед встречей стало известно: Овечкин не сыграет. Ему дали возможность отдохнуть. Так что Алекс впервые в нынешнем сезоне не вышел на лёд по причине, не связанной с травмой.
Казалось, что «столичные» и без капитана справятся. Но как бы не так! Уже спустя 60 секунд после стартового вбрасывания «Коламбус» открыл счёт. Хозяева вошли в зону, шайбу получил Шон Монахан и отпасовал в район левого круга вбрасывания. Там оказался Зак Веренски, который прицелился и нанёс точный бросок с кистей — 1:0!
Непонятно, либо быстрый гол стал для хоккеистов «Вашингтона» ударом обухом, либо в целом они не особо настроились на матч, но шайба Веренски оказалась лишь началом кошмара для гостей. На пятой минуте «Кэпиталз» пошли в атаку и попытались закрепиться в чужой зоне. Однако лишь пропустили выход два в два. Шайбу на входе в зоне «Вашингтона» подхватил Кент Джонсон. Нападающий сначала убрал Мартина Фехервари, пытавшегося преградить путь потенциальной передаче, сблизился с голкипером и послал шайбу мимо стража ворот — 2:0.
Хантер Шепард, впервые в этом сезоне вышедший в стартовом составе, пропустил дважды после двух первых бросков в матче.
К концу периода гости немного пришли в себя и даже провели несколько опасных атак. Однако стартовая 20-минутка завершилась для них так же, как и началась. Адам Фантилли отработал в своей зоне, снеся с ног Райана Леонарда и начав атаку своей команды. Форвард отдал на Джеймса ван Римсдайка, тот, преодолев чужую синюю линию, отпасовал на Кента Джонсона. Нападающий притормозил и вырезал классную поперечную передачу на Фантилли, которого защитники оставили в одиночестве, и Адам в третий раз пробил Шепарда.
Казалось, что в перерыве главный тренер «Вашингтона» сумеет взбодрить своих хоккеистов. Но «Коламбус» был против. На третьей минуте второго периода Фантилли оформил дубль. Адам получил передачу у синей линии и просто бросил — 4:0!
Спустя ещё две с половиной минуты счёт стал совсем уж неприличным. Кирилл Марченко затащил шайбу в чужую зону и бросил-прострелил в сторону пятачка. Шепард спас «Вашингтон», но на пятачке отлично сработал Монахан — 5:0! Защитники совсем бросили своего голкипера.
Не успели болельщики принять пятый гол, как случился новый удар. Уже в следующей атаке «Коламбус» забросил шестую шайбу. Дмитрий Воронков обокрал Ларса Эллера за воротами «Вашингтона» и отдал в район слота на Коула Силлинджера — бросок в касание и гол. 6:0.
В итоге в третьем периоде «Коламбус» забил ещё раз, установив итоговый счёт матча — 7:0. «Вашингтон» без своего капитана потерпел позорное поражение, однако соперники встретятся друг с другом уже в следующей игре.
Автор: Владимир Лаевский