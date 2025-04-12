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Опозорились без Овечкина! «Коламбус» уничтожил «Вашингтон» — 7:0

Капитан «столичных» не сыграл в этом матче, а сами «Кэпиталз», кажется, ещё не до конца отошли от празднования его рекорда.

Источник: Чемпионат.com

Матч «Вашингтона» и «Коламбуса» многие ожидали как битву лучшей команды Востока и клуба, который отчаянно борется за попадание в плей-офф. «Блю Джекетс» за четыре встречи до конца регулярки шли на девятом месте, отставая от «Монреаля» на шесть очков, но при этом имея игру в запасе. «Кэпиталз» же по-прежнему находились в борьбе за Президентский Кубок. «Столичные» отстали от «Виннипега» на три очка. Нужна была победа.

Хотя, конечно, болельщиков больше интересовало не это. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и уже отправился за новой погоней — за 900-й шайбой в НХЛ. Матч с «Коламбусом» представлялся идеальным для пополнения снайперского счёта, поскольку «синие мундиры» имеют проблемы при игре в обороне — на Востоке больше «Блю Джекетс» пропустили только три команды!

Однако перед встречей стало известно: Овечкин не сыграет. Ему дали возможность отдохнуть. Так что Алекс впервые в нынешнем сезоне не вышел на лёд по причине, не связанной с травмой.

Казалось, что «столичные» и без капитана справятся. Но как бы не так! Уже спустя 60 секунд после стартового вбрасывания «Коламбус» открыл счёт. Хозяева вошли в зону, шайбу получил Шон Монахан и отпасовал в район левого круга вбрасывания. Там оказался Зак Веренски, который прицелился и нанёс точный бросок с кистей — 1:0!

Непонятно, либо быстрый гол стал для хоккеистов «Вашингтона» ударом обухом, либо в целом они не особо настроились на матч, но шайба Веренски оказалась лишь началом кошмара для гостей. На пятой минуте «Кэпиталз» пошли в атаку и попытались закрепиться в чужой зоне. Однако лишь пропустили выход два в два. Шайбу на входе в зоне «Вашингтона» подхватил Кент Джонсон. Нападающий сначала убрал Мартина Фехервари, пытавшегося преградить путь потенциальной передаче, сблизился с голкипером и послал шайбу мимо стража ворот — 2:0.

Хантер Шепард, впервые в этом сезоне вышедший в стартовом составе, пропустил дважды после двух первых бросков в матче.

К концу периода гости немного пришли в себя и даже провели несколько опасных атак. Однако стартовая 20-минутка завершилась для них так же, как и началась. Адам Фантилли отработал в своей зоне, снеся с ног Райана Леонарда и начав атаку своей команды. Форвард отдал на Джеймса ван Римсдайка, тот, преодолев чужую синюю линию, отпасовал на Кента Джонсона. Нападающий притормозил и вырезал классную поперечную передачу на Фантилли, которого защитники оставили в одиночестве, и Адам в третий раз пробил Шепарда.

Казалось, что в перерыве главный тренер «Вашингтона» сумеет взбодрить своих хоккеистов. Но «Коламбус» был против. На третьей минуте второго периода Фантилли оформил дубль. Адам получил передачу у синей линии и просто бросил — 4:0!

Спустя ещё две с половиной минуты счёт стал совсем уж неприличным. Кирилл Марченко затащил шайбу в чужую зону и бросил-прострелил в сторону пятачка. Шепард спас «Вашингтон», но на пятачке отлично сработал Монахан — 5:0! Защитники совсем бросили своего голкипера.

Не успели болельщики принять пятый гол, как случился новый удар. Уже в следующей атаке «Коламбус» забросил шестую шайбу. Дмитрий Воронков обокрал Ларса Эллера за воротами «Вашингтона» и отдал в район слота на Коула Силлинджера — бросок в касание и гол. 6:0.

В итоге в третьем периоде «Коламбус» забил ещё раз, установив итоговый счёт матча — 7:0. «Вашингтон» без своего капитана потерпел позорное поражение, однако соперники встретятся друг с другом уже в следующей игре.

Автор: Владимир Лаевский

Коламбус
7:0
3:0, 3:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
Х. Шепард
1-й период
01:00
Зак Веренски
(Шон Монахэн, Данте Фаббро)
04:45
Кент Джонсон
(Джеймс ван Римсдайк)
19:24
Адам Фантилли
(Кент Джонсон, Джеймс ван Римсдайк)
19:39
Том Уилсон
19:39
Том Уилсон
2-й период
22:01
Адам Фантилли
(Дентон Матейчук)
24:37
Шон Монахэн
(Кирилл Марченко)
25:14
Коул Силлинджер
(Дмитрий Воронков)
31:53
Шон Керали
31:53
Шон Керали
31:53
Райан Леонард
31:53
Райан Леонард
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Джеймс ван Римсдайк
33:48
Расмус Сандин
33:48
Расмус Сандин
36:23
Эрик Гудбрэнсон
3-й период
50:18
Дмитрий Воронков
50:18
Пьер-Люк Дюбуа
50:18
Тревор ван Римсдайк
50:18
Тревор ван Римсдайк
52:10
Командный штраф
57:41
Джеймс ван Римсдайк
(Матье Оливье)
Лучшие игроки матча
Статистика
28
Штрафное время
48
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит