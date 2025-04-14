Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Айлендерс» Сорокин провел четвертый матч без пропущенных шайб в сезоне НХЛ

Команда российского голкипера победила «Нью-Джерси» (1:0).

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пропустил ни одной шайбы за игру. Голкипер отразил все 25 бросков по своим воротам в гостевом матче с «Нью-Джерси» (1:0).

Единственную шайбу на 40-й минуте забросил Бо Хорват.

Сорокин в 22-й раз сыграл «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории «Айлендерс» столько же матчей без пропущенных шайб провел Билли Смит. Рекордсменом клуба является Гленн Реш, который сыграл 25 матчей «на ноль».

«Айлендерс» набрали 82 очка в 80 матчах и занимают 5-е место в таблице Столичного дивизиона. Команда из Нью-Йорка лишилась шансов на плей-офф. «Нью-Джерси» с 89 очками после 80 игр располагается на 3-й строчке в Столичном дивизионе и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Каролиной».

В следующем матче «Айлендерс» примут «Вашингтон», «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Бостоном». Встречи пройдут в ночь на 16 апреля по московскому времени.

Нью-Джерси
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
13.04.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Патрик Руа
Вратари
Якоб Маркстрем
Илья Сорокин
1-й период
03:57
Кейси Сизикас
09:58
Нэйтан Бастиан
2-й период
26:00
Пол Коттер
39:03
Бо Хорват
3-й период
41:00
Командный штраф
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит