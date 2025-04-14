Вратарь «Айлендерс» Сорокин провел четвертый матч без пропущенных шайб в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пропустил ни одной шайбы за игру. Голкипер отразил все 25 бросков по своим воротам в гостевом матче с «Нью-Джерси» (1:0).