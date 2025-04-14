Вратарь «Айлендерс» Сорокин провел четвертый матч без пропущенных шайб в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пропустил ни одной шайбы за игру. Голкипер отразил все 25 бросков по своим воротам в гостевом матче с «Нью-Джерси» (1:0).
Единственную шайбу на 40-й минуте забросил Бо Хорват.
Сорокин в 22-й раз сыграл «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории «Айлендерс» столько же матчей без пропущенных шайб провел Билли Смит. Рекордсменом клуба является Гленн Реш, который сыграл 25 матчей «на ноль».
«Айлендерс» набрали 82 очка в 80 матчах и занимают 5-е место в таблице Столичного дивизиона. Команда из Нью-Йорка лишилась шансов на плей-офф. «Нью-Джерси» с 89 очками после 80 игр располагается на 3-й строчке в Столичном дивизионе и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Каролиной».
В следующем матче «Айлендерс» примут «Вашингтон», «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Бостоном». Встречи пройдут в ночь на 16 апреля по московскому времени.