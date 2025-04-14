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Губерниев высмеял критикующего Россию Гашека

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял заявление бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека по поводу русских корней канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

«У меня ощущение, что у Гашека началась агония. Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть, у него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед», — заявил Губерниев.

Ранее Гретцки заявил, что его дед был русским и он был бы очень рад, что русский побил его рекорд. Гашек же выразил мнение, что предок хоккеиста был наполовину белорусом, наполовину украинцем и не имел никакого отношения к России.

6 апреля российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Гретцки по числу забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В тот день в Нью-Йорке состоялась игра между «Кэпиталз» и «Айлендерс», в ходе которой Овечкин забил 895-й для себя гол и превзошел достижение Гретцки на одну шайбу.