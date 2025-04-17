«Монреаль» продал рекордное количество джерси Демидова в день дебюта игрока в НХЛ

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» продал джерси российского нападающего Ивана Демидова на $250 тыс. в день его первой игры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), этот результат стал рекордным в истории франшизы. Об этом на своей странице в Х сообщает основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер.
Ранее ТАСС сообщал, что «Монреаль» подписал с Демидовым контракт новичка. В первом матче за клуб, который прошел в ночь на 15 апреля, он отметился голом и результативной передачей.
Демидову 19 лет, он был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2024/25 нападающий выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Демидов провел 65 матчей, в которых набрал 49 очков (19 заброшенных шайб + 30 результативных передач), став лучшим бомбардиром команды.
«Монреаль» сыграет с «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ.