«Монреаль» продал рекордное количество джерси Демидова в день дебюта игрока в НХЛ

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» продал джерси российского нападающего Ивана Демидова на $250 тыс. в день его первой игры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), этот результат стал рекордным в истории франшизы. Об этом на своей странице в Х сообщает основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер.