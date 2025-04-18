Столичный шанс: выиграет ли Овечкин второй Кубок Стэнли

Дерби Флориды в плей-офф — событие всегда несколько особенное. За годы столкновений на пути к Кубку Стэнли «Пантерз» и «Лайнтинг» приучили нас к тому, что не жалеют друг друга на льду. Уровень ненависти между соседями по штату нередко зашкаливает. Тем более, что залезающих под кожу персонажей у Пола Мориса и Джона Купера хватает. Чего стоят только нападающие «котов» Мэтью Ткачак и Брэд Маршан, которые точно будут терзать всю серию Кучерова, Пойнта и компанию.