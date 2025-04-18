Кучеров — легенда! Россиянин обставил канадца и стал лучшим игроком НХЛ

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевал свой третий в карьере «Арт Росс Трофи» и установил новый рекорд среди российских хоккеистов.
Превзошел звездного канадца на финишной прямой
Никита Кучеров — официально лучший бомбардир регулярного сезона-2024/25 НХЛ. Погоня российской суперзвезды «Тампа-Бэй Лайтнинг» за очередным «Арт Росс Трофи» развернулась куда эпичнее, чем это было в прошлом розыгрыше чемпионата, когда форвард «молний» с самого начала сезона шаг за шагом шел к награде и на протяжении практически всего пути находился на лидирующей позиции. В этом же чемпионате Кучеров будто бы подкрался несколько с иного фланга.
Первую часть «регулярки» за звание ее лучшего бомбардира в большей степени спорили Натан Маккиннон и Кирилл Капризов. Но проблемы со здоровьем вынудили российского форварда «Миннесоты Уайлд» выбыть из этой борьбы и сосредоточиться на своем восстановлении и подготовке к плей-офф, тогда как Маккиннон продолжил штамповать очки, попутно устанавливая одно историческое достижение за другим. Канадец первым преодолел отметку в 50 очков, в 70 очков, в 100 очков. Казалось, у лидера «Колорадо Эвеланш» нет соперников: Леон Драйзайтль и Никита Кучеров лишь держались сравнительно недалеко, а главный бомбардир современности Коннор Макдэвид и вовсе не имел претензий на награду.
Однако впоследствии из гонки выбыл и Драйзайтль, а Маккиннона одолел спад. Это было неизбежно, учитывая, что канадец беспрерывно играл аж с декабря 2022-го и потратил уйму сил на Турнире четырех наций. В конце концов форвард «лавин» вовсе сошел дистанции из-за повреждения: на последние матчи «регулярки» Маккиннон не был заявлен, ему дали возможность восстановиться к плей-офф. И только Кучеров сторонился лишних разговоров и вел за собой всю команду, стабильно набирая очки. Причем россиянину тоже приходилось сталкиваться с трудностями: то из-за микротравм, то из-за болезней, то из-за тренерских решений. По сравнению с тем же Маккинноном Кучеров провел на один матч меньше, поэтому разговоры в стиле «Куч забрал награду без борьбы» не имеют под собой оснований и несправедливо умаляют заслуги россиянина.
121 балл, 37 голов и 84 передачи в 78 играх — с такой феноменальной статистикой завершил регулярный сезон Никита Кучеров.
Лучший среди россиян, один из лучших — среди легенд
Сам Никита Кучеров всегда очень холодно относится к разговорам о его статистике. Личные успехи волнуют российского хоккеиста в самую последнюю очередь, он полностью сосредоточен на постоянной работе над собой, над тем, чтобы стать лучше. Но не для индивидуальных наград, а чтобы принести своей команде столько пользы, сколько будет достаточно для общих побед и, конечно же, для достижения главной цели — Кубка Стэнли. Для Никиты это не просто слова, он действительно следует этой идеологии.
Но поклонники «Тампы» и российские хоккейные болельщики порадуются за Кучерова вместо него самого. Он уже давно перерос статус суперзвезды НХЛ. Россиянин является поистине великим игроком и легендой мирового хоккея. И дело не столько в количестве трофеев и наград и личной статистике, сколько в отношении Кучерова к делу. Он предельно честен перед собой и перед хоккеем, форвард «Тампы» и призер чемпионатов мира в составе сборной России своими работоспособностью и желанием становиться все лучше и лучше подает отличный пример молодым спортсменам и показывает, что только через труд можно добраться до вершины.
Если же говорить о статистике Никиты, то она впечатляет. Куч в этой «регулярке» остановился в шести очках от отметки в 1000 баллов в карьере в чемпионатах НХЛ. Уже в следующем сезоне он станет шестым россиянином-тысячником в истории лиги и войдет в четверку лучших бомбардиров среди российских хоккеистов. Но в компании настоящих легенд Куч числится прямо сейчас.
Завоеванный россиянином «Арт Росс Трофи» стал для форварда «Лайтнинг» третьим в карьере и вторым — подряд. Ранее Кучеров выигрывал эту награду в сезонах-2018/19 и −2023/24. Один лишь тот факт, что Никита добивается таких достижений в эпоху Макдэвида, Драйзайтля и Маккиннона (который, к слову, ни разу не становился лучшим бомбардиром «регулярок» НХЛ), говорит о его мастерстве. Но это далеко не все. Никита Кучеров:
- стал первым в истории российским хоккеистом, завоевавшим «Арт Росс Трофи» два раза подряд;
- стал первым в истории российским хоккеистом, завоевавшим «Арт Росс Трофи» трижды за карьеру. Прежний рекорд среди россиян принадлежал Евгению Малкину (сезоны-2008/09 и 2011/12);
- стал десятым игроком в истории НХЛ, кто завоевал «Арт Росс Трофи» минимум три раза. Отныне россиянин входит в компанию таких выдающихся игроков лиги, как Уэйн Гретцки (10 наград «Арт Росс Трофи»), Горди Хоу и Марио Лемье (оба — по 6 наград), Яромир Ягр, Фил Эспозито и Коннор Макдэвид (все — по 5 наград), Стэн Микита (4), а также Бобби Халл и Ги Лафлер (оба — по 3 награды);
- стал вторым хоккеистом среди действующих игроков НХЛ, кто выиграл «Арт Росс Трофи» в двух сезонах подряд. Первый — Коннор Макдэвид.
«Кучеров должен быть признан MVP»
Абсолютное лидерство по очкам в прошлом регулярном сезоне не помогло Никите Кучерову стать обладателем главных индивидуальных наград — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Тогда оба приза забрал Маккиннон. Но как сложится пазл теперь? Безусловно, канадец провел очень мощный сезон и был истинным лидером «Колорадо». Но ведь то же истинно и для Кучерова. Успехи «Лайтнинг» связаны непосредственно с игрой Никиты, который эффективен как в созидании, так и завершении.
- «Он последователен на протяжении всей своей жизни, он работает очень усердно. Никита почти не брал выходных во время межсезонья, он начал тренироваться практически сразу после окончания прошлого сезона. Возможно, где-то через неделю после его завершения. Его преданность упорной и честной работе делает его лучшим в мире», — высказался о своем соотечественнике и близком друге российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
- «Из года в год он продолжает меня поражать. Его невероятная статистика сделает его членом Зала славы. Не воспринимайте это как должное, он действительно особенный игрок», — добавил наставник «Лайтнинг» Джон Купер, выразивший твердое мнение, что именно Кучеров должен быть признан MVP регулярного сезона.
По каким именно критериям представители Ассоциации журналистов НХЛ будут выбирать победителя в голосовании на «Харт Трофи», неизвестно. Но достаточно обратить внимание на мнение самих игроков лиги. Накануне были опубликованы результаты опроса среди действующих хоккеистов НХЛ по итогам чемпионата. Их абсолютное большинство назвало именно Кучерова лучшим плеймейкером лиги. Никита получил почти половину от всех голосов (48,25%). Второе место занял Коннор Макдэвид (20,16%), третье — Леон Драйзайтль (6,83%). Любопытно, что Кучеров был признан лучшим в данной номинации и год назад, но тогда за него проголосовали 28,47% респондентов.
Также Кучеров вошел в тройку лучших нападающих лиги. За россиянина проголосовали 6,41% участников опроса. Впереди только Макдэвид (73,89%) и Маккиннон (9,62%). Никиту выделили и среди самых умных игроков НХЛ — форвард «Тампы» занял вторую строчку (24,71%) и уступил лишь легендарному Сидни Кросби (27,02%).
Свой первый и пока единственный «Харт Трофи» Кучеров завоевал в историческом сезоне-2018/19, когда также забрал «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Если в этом году Никита останется без ценной награды игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в «регулярке», то россиянин станет лишь вторым за последние 25 лет игроком, кто дважды подряд выигрывал бомбардирскую гонку в чемпионатах, но оба раза не признавался MVP сезона. На данный момент единственным таким игроком за данный временной отрезок является Яромир Ягр.
Автор: Андрей Сенченко