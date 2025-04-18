Кучеров — легенда! Россиянин обставил канадца и стал лучшим игроком НХЛ

Однако впоследствии из гонки выбыл и Драйзайтль, а Маккиннона одолел спад. Это было неизбежно, учитывая, что канадец беспрерывно играл аж с декабря 2022-го и потратил уйму сил на Турнире четырех наций. В конце концов форвард «лавин» вовсе сошел дистанции из-за повреждения: на последние матчи «регулярки» Маккиннон не был заявлен, ему дали возможность восстановиться к плей-офф. И только Кучеров сторонился лишних разговоров и вел за собой всю команду, стабильно набирая очки. Причем россиянину тоже приходилось сталкиваться с трудностями: то из-за микротравм, то из-за болезней, то из-за тренерских решений. По сравнению с тем же Маккинноном Кучеров провел на один матч меньше, поэтому разговоры в стиле «Куч забрал награду без борьбы» не имеют под собой оснований и несправедливо умаляют заслуги россиянина.