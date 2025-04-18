Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут

Несмотря на дубль в последнем матче.

Источник: Reuters

«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.

У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.

Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.

И даже это не все. Последнее результативное действие в сезоне Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.

Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.

Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.

Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.

Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.

Автор: Егор Сергеев

Баффало
5:4
3:1, 1:1, 1:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
18.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 16633 зрителя
Главные тренеры
Линди Рафф
Вратари
Джеймс Раймер
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
1-й период
04:35
Алекс Так
(Джейсон Зукер, Джейкоб Бернард-Доккер)
13:36
Джейкоб Бернард-Доккер
13:49
Пэйтон Кребс
(Алекс Так, Коннор Клифтон)
15:09
Матвей Мичков
(Тайсон Форстер, Шон Кутюрье)
16:11
Джек Куинн
(Райан Маклеод, Йон Петерка)
2-й период
21:24
Йон Петерка
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
25:04
Трэвис Конекны
27:11
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
3-й период
40:15
Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Бобби Бринк)
57:01
Алекс Так
59:12
Райан Маклеод
59:41
Бобби Бринк
(Райан Пелинг, Матвей Мичков)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит