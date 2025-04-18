Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут

«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.
У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.
Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.
И даже это не все. Последнее результативное действие в сезоне Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.
Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.
Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.
Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.
Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.
Автор: Егор Сергеев
Линди Рафф
Джеймс Раймер
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
04:35
Алекс Так
(Джейсон Зукер, Джейкоб Бернард-Доккер)
13:36
Джейкоб Бернард-Доккер
13:49
Пэйтон Кребс
(Алекс Так, Коннор Клифтон)
15:09
Матвей Мичков
(Тайсон Форстер, Шон Кутюрье)
16:11
Джек Куинн
(Райан Маклеод, Йон Петерка)
21:24
Йон Петерка
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
25:04
Трэвис Конекны
27:11
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
40:15
Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Бобби Бринк)
57:01
Алекс Так
59:12
Райан Маклеод
59:41
Бобби Бринк
(Райан Пелинг, Матвей Мичков)
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит