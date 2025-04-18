Овечкин покорил очередной рекорд! Россиянину аплодировали его главные враги

По ходу первого периода во время коммерческой паузы «Питтсбург» вывел на медиакуб Овечкина и обратился к россиянину с поздравлениями в честь его звания лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Лидеру «Кэпиталз» стоя аплодировала вся арена, скандируя при этом «Ови! Ови! Ови!» И это на арене в Питтсбурге — в городе, где Овечкин для местной хоккейной публики вместе с его «Вашингтоном» являются врагами! И это от «Пингвинз» — клуба, с которым «столичные» так давно воюют! Если не это настоящее уважение и истинный показатель величия, когда тебя восхваляет твой главный соперник, то что?