Овечкин покорил очередной рекорд! Россиянину аплодировали его главные враги

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Питтсбург Пингвинз» в заключительном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил 897-ю шайбу в карьере в НХЛ и повторил один из величайших рекордов в истории. Но главным стало другое событие.
На разных полюсах
Розыгрыш регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершен. И последний игровой день первенства мог ознаменоваться матчем между командами, чье противостояние стало одним из главных и важных в XXI веке, однако нужного ажиотажа в преддверии встречи двух заклятых врагов не было. Причина проста: результаты и задачи.
«Питтсбург Пингвинз» ждали окончания сезона, который в очередной раз обернулся для клуба громким провалом. Вот уже три года подряд «пингвины» не могут пробиться в плей-офф и уходят в отпуск после 82 матчей «регулярки», эпоха Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга неизбежно подходит к концу. Эта троица, несомненно, владеет высоким уровнем класса и мастерства вне зависимости от возраста, но «Питтсбург» явно нуждается в перестройке.
«Вашингтон Кэпиталз» же, на которых ставили крест еще совсем недавно, умудрились внести ряд изменений, избежав полной перестройки, и добиться высоких результатов. Работа, которая была проведена клубом по ходу прошлого сезона и летом перед стартом нынешнего розыгрыша чемпионата, вывела «столичных» на успешный путь. Подопечные Спенсера Карбери на протяжении всей «регулярки» держались в лидерах турнира и лишь под самый конец все же уступили «Виннипег Джетс» в борьбе за Президентский кубок. Впрочем, все клубы НХЛ мечтают о другом трофее, и «Кэпиталз» уже вовсю готовятся к битве за Кубок Стэнли. В первом раунде их ждет дуэль с «Монреаль Канадиенс», которые недавно пополнились одним из главных российских талантов поколения Иваном Демидовым.
Встреча старых друзей
Последние 20 лет противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» не ограничиваются одним лишь спором двух непримиримых соперников. Особую роль здесь играет и личная дуэль Александра Овечкина и Сидни Кросби — одних из лучших игроков за всю историю НХЛ и настоящих мастодонтов мирового хоккея. Их конкуренция началась с первого же их дня в лиге: 5 октября 2005 года россиянин и канадец дебютировали в НХЛ практически в одно время.
С тех пор Овечкин и Кросби на двоих завоевали четыре Кубка Стэнли (три из них — у Сида), 11 «Морис Ришар Трофи» (девять — у Ови), три «Конн Смайт Трофи» и пять «Харт Трофи». Оба являются лучшими бомбардирами НХЛ среди действующих игроков: Александр Михайлович лидирует по числу голов за всю историю чемпионатов лиги, а канадец идет девятым по очкам в «регулярках» в истории.
«Когда мы только пришли в эту лигу, то был иной стиль игры, другая система. На протяжении двух десятилетий мы как бы трансформируемся, чтобы оставаться на том же уровне и показывать, что мы еще довольно хорошие игроки. Насколько мне важно сегодня встретиться с Кросби на льду? Ну, я еще не заканчиваю карьеру», — заявил перед матчем Александр Овечкин, признавшись, что хотел бы выпить с Кросби по паре кружек пива после ухода из хоккея.
Их двоих действительно многое объединяет. И славно то, что вечные соперники на площадке стали близкими приятелями вне льда. Они оба — великие хоккеисты, которые изменили историю всей НХЛ.
Абсолютное уважение
Довольно символично, что и Кросби, и Овечкин отметились голами в их последней очной встрече в этом сезоне. Первым слово взял канадский капитан «Питтсбурга», который после гениальной передачи со спинорамы на Брайана Раста записал на свой счет еще и заброшенную шайбу. Ответ Александра Михайловича последовал практически моментально: российский форвард «Вашингтона» исполнил самую настоящую классику, когда зарядил свой фирменный щелчок из границы левого круга вбрасывания при игре в большинстве.
Теперь в активе у Ови 897 шайб в карьере. 44 из них россиянин забросил в этом сезоне, повторив рекорд Горди Хоу по голам в одной «регулярке» НХЛ среди игроков 39 лет и старше. Достижение Мистера Хоккея продержалось 56 лет — в сезоне-1968/69 в 40-летнем возрасте канадец также настрелял 44 гола. Кроме того, Овечкин забросил свою 293-ю шайбу в чемпионатах НХЛ в рамках второго периода матча. По этому показателю россиянин превзошел Горди Хоу и вышел на чистое второе место в истории лиги. Впереди — лишь Уэйн Гретцки (315 голов).
По итогам чемпионата же Овечкин стал третьим лучшим снайпером, разделив это место с Тейджем Томпсоном. При этом звезда «Баффало» свои 44 шайбы забросил в 76 матчах, а Ови — в 65. Выше россиянина расположились Леон Драйзайтль (52 гола в 71 матче) и Вильям Нюландер (45 голов в 82 матчах). Если бы не перелом ноги, из-за которого лидер «Вашингтона» пропустил чуть больше месяца, то он мог бы побороться за очередной «Морис Ришар Трофи».
Эти достижения, безусловно, важны. Но куда более ценным стал другой момент.
По ходу первого периода во время коммерческой паузы «Питтсбург» вывел на медиакуб Овечкина и обратился к россиянину с поздравлениями в честь его звания лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Лидеру «Кэпиталз» стоя аплодировала вся арена, скандируя при этом «Ови! Ови! Ови!» И это на арене в Питтсбурге — в городе, где Овечкин для местной хоккейной публики вместе с его «Вашингтоном» являются врагами! И это от «Пингвинз» — клуба, с которым «столичные» так давно воюют! Если не это настоящее уважение и истинный показатель величия, когда тебя восхваляет твой главный соперник, то что?
После матча лидеры «Пенс» Евгений Малкин и Сидни Кросби также встретились с Овечкиным лично и передали ему подарок — премиальные часы. Всем известно, что Малкин и Кросби являются близкими товарищами Овечкина, и для них рекорд Александра в некоторой степени является и своим личным успехом. Очень красивая история.
Автор: Андрей Сенченко
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Алекс Неделькович
Клэй Стивенсон
04:08
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон)
04:54
Брайан Раст
(Вилле Койвунен, Мэтт Грызлик)
26:19
Эндрю Манджапане
27:19
Брайан Раст
(Вилле Койвунен, Сидни Кросби)
27:56
Дилан Макилрат
31:56
Сидни Кросби
(Коннор Девар, Филип Томасино)
35:51
Сидни Кросби
36:56
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
46:46
Рикард Ракелль
48:46
Дэнтон Хейнен
49:01
Филип Томасино
(Мэтт Грызлик, Рикард Ракелль)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит