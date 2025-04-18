«Почему мы не уважаем себя?» — Фетисов об отъезде российского хоккеиста Демидова в НХЛ

«Здесь система должна работать, как в Национальной хоккейной лиге. Вот если ты подписал контракт с клубом НХЛ в 18 лет, значит, твои права принадлежат клубу до 27 лет. Значит, ты должен отыграть для своих болельщиков, для тех, кто тебя воспитал, вложился в тебя. А он взял и уехал. Мне говорят: на него болельщик пошел и уже какие-то его майки там продали в огромных количествах. Я отвечаю: а что болельщикам Питера-то осталось? Воспоминания? А что мы взамен получили? Я не знаю, может быть, какие-то баснословные деньги или какое-то решение о том, что нас пустят на Олимпиаду за то, что мальчик приехал туда поиграть. Мы почему себя не уважаем-то в этой ситуации? Я просто не знаю, не слышал, какую компенсацию мы за него получили, какие там, может быть, были переговорные моменты. Президент же сказал на том же совете: слушайте, пора уже отрегулировать этот вопрос. Все, что требуется, наша лига должна установить с Национальной хоккейной лигой точно такие же, зеркальные правила. У них 26 или 27 лет, значит, и у нас 26−27. Парень отыграл здесь с 18 до 27, набрался опыта — езжай, играй, куда хочешь.



Я думаю, и Иван бы не обиделся, если бы он понимал, что должен сегодня хорошо играть за СКА, чтобы в 26 лет получить статус неограниченного свободного агента. Но ты честно потрудись здесь. Вот какое у меня сомнение. Сколько там, четыре или пять человек сразу уехали из СКА. Значит, им не надо было биться за СКА? 20 тысяч на стадион ходит, за них переживает, а они, может быть, думали побыстрее слить игры и свалить, как у нас говорят, в “Монреаль” и там поиграть? Напрашивается тоже такая аналогия. Что происходит: 19-летний перспективный парень сказал “гуд бай, я поехал, вставайте в 6 утра или в 5 утра и смотрите, как буду играть я в “Монреале”, — заявил Фетисов в интервью “КП Спорт”.