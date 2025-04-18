10 лучших российских игроков сезона НХЛ

В этом сезоне Павел оказался далеко не самым результативным и полезным игроком НХЛ из России, но при этом очень важной частью «Вегаса», чего вряд ли хоть кто-то ожидал. В пятой по результативности команде лиги Дорофеев с 35 шайбами стал лучшим снайпером, при этом и по победным голам в составе «Голден Найтс» он тоже оказался лидером — их у россиянина оказалось семь, то есть каждый пятый гол.