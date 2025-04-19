39-летний Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с отрывом в семь шайб

На семь голов от Овечкина отстали Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (37 шайб в 78 матчах) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (37 шайб в 80 матчах). Топ-5 дополнили Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 35 шайб в 82 матчах) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 шайба в 79 матчах).