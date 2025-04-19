Овечкин уступает только Ягру, Хоу и Буцику в снайперском достижении среди ветеранов

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру, который в сезоне-2012/2013 забросил больше всех шайб в «Даллас Старз» в возрасте 41 года. В 40 лет смогли добиться того же самого Джонни Буцик в «Бостон Брюинз» сезона-1975/1976 и Горди Хоу в «Детройт Ред Уингз» сезона-1967/1968. Шейн Доан в сезоне-2015/2016 стал лучшим снайпером «Аризоны Койотс» в 39 лет, как и Овечкин.