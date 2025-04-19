Александр Овечкин установил новый рекорд. В истории НХЛ такое не делал ни один хоккеист

Средняя результативность россиянина составила 0,68 гола за игру. Сезон с показателем 0,6+ гола за игру стал для Овечкина уже 13-м за карьеру. Таким образом, российский хоккеист теперь единоличный рекордсмен лиги по числу таких сезонов. Он обогнал легендарного Марио Лемье (12). До этого они делили между собой первое место по данному показателю.