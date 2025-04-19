Два гола Овечкина вошли в топ-10 лучших моментов чемпионата НХЛ

В список попали шайбы 39‑летнего россиянина в матчах с «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Эти голы были для Овечкина 894‑м и 895‑м в карьере соответственно, он сначала повторил, а затем побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).