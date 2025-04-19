Два гола Овечкина вошли в топ-10 лучших моментов чемпионата НХЛ

Две шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина возглавили топ-10 самых ярких моментов прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Соответствующее видео опубликовано на сайте лиги.
В список попали шайбы 39‑летнего россиянина в матчах с «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Эти голы были для Овечкина 894‑м и 895‑м в карьере соответственно, он сначала повторил, а затем побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).
Всего по итогам прошедшего регулярного чемпионата Овечкин забросил 44 шайбы и довел общее число своих голов до 897. Он также повторил 56-летний рекорд Горди Хоу по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет и старше.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Стартовый матч серии пройдет в ночь на 22 апреля.