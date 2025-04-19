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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт покинул свой пост

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил, что он освободил от обязанностей главного тренера команды Питера Лавиолетта и его помощника Фила Хаусли.

Источник: nhl.com

«Я хочу поблагодарить их обоих и пожелать им и их семьям всего наилучшего в будущем. Питер — первоклассный специалист, и я искренне благодарен ему за страсть и преданность “Рейнджерс” в качестве главного тренера.

Закончив с лучшим результатом регулярного чемпионата в НХЛ год назад, мы подошли к этому сезону с высокими ожиданиями и не оправдали этих ожиданий. Мы все должны работать лучше — и я в том числе.

Я чувствовал, что нам необходимы перемены, чтобы достичь всех поставленных целей. Мы немедленно начнём поиск нового главного тренера", — приводит слова Друри пресс-служба клуба.

Напомним, «Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Восточной конференции НХЛ.