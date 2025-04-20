Александр Овечкин назвал главную цель «Вашингтона» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

«Главная цель для нас — вновь завоевать Кубок. Дело не в установлении рекордов, а в том, чтобы снова принести Кубок Стэнли нашей команде. Именно для этого мы трудимся весь год, чтобы оказаться в такой ситуации. Это время года приносит радость всем… Как только шайба окажется на льду, я уверен, все включатся в игру на максимум», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.