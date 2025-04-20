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Александр Овечкин назвал главную цель «Вашингтона» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о главной цели столичной команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 перед стартом первого раунда.

Источник: Чемпионат.com

«Главная цель для нас — вновь завоевать Кубок. Дело не в установлении рекордов, а в том, чтобы снова принести Кубок Стэнли нашей команде. Именно для этого мы трудимся весь год, чтобы оказаться в такой ситуации. Это время года приносит радость всем… Как только шайба окажется на льду, я уверен, все включатся в игру на максимум», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей. В первом раунде Кубка Стэнли команда встретится с «Монреаль Канадиенс».