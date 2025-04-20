Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за Кубком?

Хоть «Колорадо» и провел матч (особенно концовку) на ура, на оставшиеся игры плей-офф ожидается дополнительная поддержка. Должен выйти с больничного давний капитан Габриэль Ландескуг. Швед не играл с лета 2022 года из-за травмы колена. Он перенес несколько операций, пролечил появившиеся осложнения и спустя почти три года готов полноценно вернуться в большой североамериканский хоккей. Он уже опробовал свои силы в АХЛ и провел два матча за «Колорадо Иглз», где отметился двумя (1+1) очками. Ландескуг поехал на выезд с командой в Даллас, но все же остался вне заявки на первый матч плей-офф.