Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за Кубком?

В конце регулярки «Даллас» и «Колорадо» соседствовали в дивизионе — второе и третье место, и лишь благодаря небольшому очковому преимуществу «Далласа» серию начали в Техасе. Главное их отличие — наличие в «Колорадо» лидера, который способен определять полярность результата своим настроением. На первый матч Нэйтан Маккиннон очевидно вышел с положительным зарядом. И почти не оставил шансов «Далласу».
Полтора периода счет оставался «сухим». Что не мешало командам причинять друг другу достаточно неудобств, да и вратари совсем не отдыхали. В том числе были моменты у россиян: и у Евгения Дадонова, и у Валерия Ничушкина. Однако оба закончили без очков. Ничушкин так вообще остался одним всего из трех игроков «Эвс», которые завершили матч с нулевым показателем полезности. Остальные ушли с плюсом в этой графе.
Несмотря на наличие удалений, только в середине второго отрезка команды открыли счет. Форвард «Эвс» Арттури Лехконен забил необычный гол в падении. Из-за воздействия игрока «Далласа» финн упал, но смог в падении зацепить коньком шайбу и поднять в воздух. Дальше она перелетела за спину вратаря Джейка Оттинджера. Который ее не видел и никак не среагировал.
Дальше реализовывались удаления. По сезону у «Далласа» неплохие показатели в меньшинстве. Это какое-то время помогало им и в плей-офф: они выстояли «три на пять» почти полторы минуты в первом периоде. Но на двойной малый штраф вчетвером их уже не хватило. Небольшую, но весомую ошибку допустил защитник «Старс» Илья Любушкин. В полете шайба задела россиянина и немного изменила траекторию. Вратарь вновь не успел перестроиться. В обоих голах Оттинджера достаточно сложно обвинять, а вот обороне «Старс» необходимо провести совещание.
В начале третьего периода «Даллас» отыграл один из голов и какое-то время держал в матче интригу. Но вскоре третий гол забил «Колорадо», а вдогонку они же отправили еще две шайбы. Особенно выделился Маккиннон. Он словно продолжает уже законченную гонку за «Арт Росс Трофи» и в первом матче плей-офф-2024/2025 набрал 3 (2+1) очка.
Хоть «Колорадо» и провел матч (особенно концовку) на ура, на оставшиеся игры плей-офф ожидается дополнительная поддержка. Должен выйти с больничного давний капитан Габриэль Ландескуг. Швед не играл с лета 2022 года из-за травмы колена. Он перенес несколько операций, пролечил появившиеся осложнения и спустя почти три года готов полноценно вернуться в большой североамериканский хоккей. Он уже опробовал свои силы в АХЛ и провел два матча за «Колорадо Иглз», где отметился двумя (1+1) очками. Ландескуг поехал на выезд с командой в Даллас, но все же остался вне заявки на первый матч плей-офф.
Автор: Екатерина Василевич
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
Маккензи Блэквуд
04:02
Мэйсон Марчмент
04:38
Уайатт Джонстон
07:49
Джош Мэнсон
26:18
Райан Линдгрен
29:30
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
35:20
Роопе Хинтц
35:20
Роопе Хинтц
36:38
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Джонатан Друэн)
44:49
Джош Мэнсон
46:45
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
52:56
Девон Тэйвз
(Джош Мэнсон, Логан О`Коннор)
56:52
Нэйтан Маккиннон
(Райан Линдгрен, Логан О`Коннор)
57:03
Чарли Койл
(Джек Друри, Паркер Келли)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит