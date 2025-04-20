Овечкин оценил атмосферу в «Вашингтоне» перед стартом плей-офф НХЛ

«Именно ради этого ты работаешь весь год, чтобы оказаться в плей-офф. Это веселое время года для всех. Думаю, химию в команде мы начали строить с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но, кажется, все чувствуют себя как дома, все понимают, что это особенный коллектив. Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и всегда были на одной волне. Уверен, как только шайба будет брошена, все будут мотивированы и перейдут в режим зверя», — приводит слова Овечкина сайт лиги.