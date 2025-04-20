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Овечкин оценил атмосферу в «Вашингтоне» перед стартом плей-офф НХЛ

Овечкин назвал плей-офф НХЛ веселым временем года для всех.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высоко оценил командную атмосферу перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/4 финала конференции, 22.04.2025, 2:00
Вашингтон
-
Монреаль
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По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Стэнли столичный клуб сыграет с «Монреаль Канадиенс».

«Именно ради этого ты работаешь весь год, чтобы оказаться в плей-офф. Это веселое время года для всех. Думаю, химию в команде мы начали строить с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но, кажется, все чувствуют себя как дома, все понимают, что это особенный коллектив. Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и всегда были на одной волне. Уверен, как только шайба будет брошена, все будут мотивированы и перейдут в режим зверя», — приводит слова Овечкина сайт лиги.