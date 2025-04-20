«Для этого играем». Овечкин: режим зверя в плей-офф, мотивация взять второй Кубок, «русский ребенок» Демидов

О том, как долго переживал окончание прошлого сезона: «Думаю, в целом, если вы посмотрите, никто вообще не думал, что мы попадем в плей-офф. Даже в этом году были разговоры вроде: да, “Кэпиталз” хороши, но они не добьются успеха в сезоне. Думаю, это [переживание] занимает какое-то время, потому что, когда проигрываешь, не можешь этого изменить. Конечно же, размышляешь об этом пару дней, может, неделю, а потом такой: окей, жизнь продолжается, нам нужно быть готовыми к следующему сезону. Думаю, если спросите всех парней, кто был здесь в прошлом году, все были расстроены, потому что у нас все равно был шанс, но ничего нельзя изменить».