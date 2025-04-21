Гол Свечникова помог «Каролине» стартовать в Кубке Стэнли с победы

Встреча в Роли завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Джейлен Чатфилд (3-я минута), Логан Станковен (27, 34) и российский нападающий Андрей Свечников (58). В составе проигравших шайбой отметился Нико Хишир (39).
Следующий матч серии до четырех побед пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени на домашней площадке «Каролины», после чего противостояние продолжится в Ньюарке.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
20.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18895 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Шелдон Киф
Вратари
Фредерик Андерсен
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
1-й период
02:24
Джален Чатфилд
(Эрик Робинсон, Джек Рословик)
04:21
Джален Чатфилд
06:03
Командный штраф
15:18
Тимо Майер
2-й период
26:37
Логан Стэнковен
(Джордан Мартинук, Джейкоб Слэвин)
31:27
Доусон Мерсер
33:08
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Йеспери Котканиеми)
38:25
Шейн Гостисбеер
38:25
Тимо Майер
38:51
Нико Хишир
(Бретт Пеши, Йеспер Братт)
3-й период
52:10
Джексон Блэйк
57:32
Андрей Свечников
(Тэйлор Холл)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит