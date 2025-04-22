С Овечкиным такого не случалось ни разу за 20 лет! Ови героически спас «Вашингтон», забив уникальный гол в плей-офф

«Вашингтон» стартовал с победы в серии против «Монреаля» (3:2 ОТ), но успех пришел к «Столичным» очень непростым путем. Многие опасались, что «Кэпиталз» начнут серию без основного вратаря, так как Логан Томпсон пропустил 7 последних матчей регулярки из-за травмы. Это давало бы преимущество «Канадиенс» во вратарской линии, поскольку стартовый голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо имел лучший процент отраженных бросков, чем второй номер «Вашингтона» Чарли Линдгрен.
Томпсон, в итоге, вышел с первых минут и опасения, что он будет не в форме, не подтвердились. Больше двух периодов голкипер удерживал ворота на замке, пока в концовке основного времени с «Вашингтоном» едва не случилась катастрофа.
Но до этого все было прекрасно. Александр Овечкин открыл счет в большинстве на финише первого периода, пробив Монтембо хитрым броском с кистей — шайба выскочила из скопления игроков на пятачке и юркнула в ближний угол.
Во втором периоде Энтони Бовилье добавил головной боли франкофонам и при поддержке того же Овечкина, оформившего ассист, увеличил перевес «Вашингтона» до двух шайб. Казалось бы, «Столичные» уверенно доведут дело до победы и без всяких вопросов заберут первый матч. Но не тут-то было.
В середине третьего периода второй бомбардир «Монреаля» в регулярке Коул Кофилд реализовал численное преимущество и подарил «Канадцам» надежду. Еще через пять минут у «Монреаля» отличился уже лучший бомбардир и лидер — речь о Нике Сузуки, который сделал счет 2:2.
Дошло до овертайма, где могли всплыть «демоны» 2010 года, которые так любят вспоминать в провинции Квебек. Напомним, что тогда в серии первого раунда «Монреаль» проигрывал 1−3 в серии, но выбил «Вашингтон» 4−3, хотя «Столичные» в тот год взяли «Президент Трофи».
Но на этот раз обошлось. В овертайме не прошло и трех минут, как Александр Овечкин поставил в матче точку.
А вообще его уровень подготовки выглядит просто нереальным. Овечкин крушил всех силовыми приемами, успевал работать в углах, бросал по воротам и бился в каждом моменте. «Вашингтон» смог избежать неудачи и повел в серии 1:0 — вторая игра состоится в столице США в ночь со среды на четверг.
Автор: Леонид Михайлов
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
10:26
Тэйлор Рэддиш
16:58
Эндрю Манджапане
16:58
Кайден Гуле
16:58
Алекс Ньюхук
18:34
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:13
Тэйлор Рэддиш
19:13
Юрай Слафковски
32:09
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
36:18
Патрик Лайне
50:03
Пьер-Люк Дюбуа
50:32
Коул Кофилд
(Патрик Лайне, Лэйн Хатсон)
55:45
Ник Сузуки
(Александр Каррье, Лэйн Хатсон)
62:26
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
8
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит