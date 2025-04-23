Кошмар Василевского на старте плей-офф. Пропустил шесть шайб после всего 16 бросков!

«Флорида» подходила к плей-офф не в лучшей форме, несмотря на мощную работу генменеджера в дедлайн. В последних десяти матчах «Пантерз» одержали всего три победы, что не могло не тревожить перед решающим этапом сезона. Но к первому матчу удалось собрать боевой состав: вернулись все травмированные, а настоящим «икс-фактором» стал Мэттью Ткачак, который не играл с Турнира четырех наций.