Кошмар Василевского на старте плей-офф. Пропустил шесть шайб после всего 16 бросков!

«Тампа» — «Флорида», пожалуй, самая интересная пара первого раунда на Востоке. Поэтому многие ждали, что все матчи будут равными, а победителя решат мельчайшие детали. Но уже в первой игре все было совсем иначе.
«Флорида» подходила к плей-офф не в лучшей форме, несмотря на мощную работу генменеджера в дедлайн. В последних десяти матчах «Пантерз» одержали всего три победы, что не могло не тревожить перед решающим этапом сезона. Но к первому матчу удалось собрать боевой состав: вернулись все травмированные, а настоящим «икс-фактором» стал Мэттью Ткачак, который не играл с Турнира четырех наций.
В первом периоде «Тампа» выглядела даже лучше соперника. Более того, сразу заработало большинство: удаление Ткачака за грубость реализовал Джейк Гюнцель. Разумеется, с передачи Никиты Кучерова. Россиянин в плей-офф включает исключительно режим плеймекера: за три последних сезона в играх на вылет у него лишь одна шайба и 13 ассистов.
«Флорида» в первой двадцатиминутке отметилась двумя шайбами: свои имена в протокол вписали Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. В шайбе последнего принял участие Дмитрий Куликов. Россиянин не играл почти месяц, но вернулся прямо к играм на вылет.
Во втором периоде исход встречи решил Ткачак: два удаления у «Тампы» и два гола американского форварда. В меньшинстве «Лайтнинг» сегодня выглядели скверно. Все три удаления завершились шайбами. И во всех этих трех голах принял участие Ткачак.
Мягко говоря, не выручил и Андрей Василевский. Россиянин пропустил шесть шайб после 16 бросков и закончил встречу с ужасающим показателем в 62,5% отраженных бросков. По xG цифры не такие убийственные: «Флорида» наиграла на 3,55 гола, а забила шесть.
Сергей Бобровский согласно той же модели был сегодня в порядке. 2,64 ожидаемых гола «Тампы» превратились в два реальных.
Джону Куперу перед следующим матчем есть о чем подумать. Например, почему, когда Кучеров получал «Арт Росс», «Тампа» всегда завершала сезон в первом раунде.
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
03:44
Сэм Беннетт
(Маки Самоскевич)
10:25
Мэттью Ткачак
12:21
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
19:15
Сэм Райнхарт
(Дмитрий Куликов, Картер Верхэге)
24:41
Нэйт Шмидт
(Сэм Беннетт, Брэд Маршан)
24:41
Командный штраф
24:55
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
29:12
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
29:44
Мэттью Ткачак
33:04
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
43:14
Эрик Чернак
45:09
Нэйт Шмидт
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
49:25
Сэм Райнхарт
53:46
Сэм Райнхарт
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит