Александр Мостовой заявил о намерении сыграть в хоккей с Овечкиным

«Я со многими ребятами-хоккеистами знаком и много лет как бы играю в хоккей. Играл и со всеми хоккейными легендами. Саша много лет выступает в НХЛ, и если этим летом вернётся и будет возможность, то мы, конечно, сыграем. Хоть пас от него получу и, может, забью. Или ему отдам. Даже я больше хотел бы ему отдать, а он пускай забьёт», — приводит слова Мостового ТАСС.