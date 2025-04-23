В Америке смакуют безумные трюки от русского самородка! В Капризова не верили, а он творит шедевр за шедевром

«Миннесота» в подобных топах вообще не появлялась, из чего можно было сделать логичный вывод — в четвертьфинале Западной конференции против того самого «Вегаса» у «Уайлд» особых шансов нет. Пожалуй, с их статусом андердога в этом противостоянии спорить сложно, но у «дикарей» имелся свой козырь, который начал работать с самого начала серии. Речь, конечно же, о Кирилле Капризове.