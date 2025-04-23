В Америке смакуют безумные трюки от русского самородка! В Капризова не верили, а он творит шедевр за шедевром

В различных прогнозах на розыгрыш Кубка Стэнли-2025, дефицита которых в Северной Америке не было, «Вегас» назывался одним из главных претендентов на серебряную чашку. Например, корреспонденты и редакторы The Hockey News поставили «Голден Найтс» на пятое место в списке главных фаворитов плей-офф — сразу за «Колорадо», «Тампой», «Далласом» и «Виннипегом». А в рейтинге от престижного издания The Athletic клуба из Невады и вовсе шел третьим, уступая только «Лайтнинг» и «Эвеланш».
«Миннесота» в подобных топах вообще не появлялась, из чего можно было сделать логичный вывод — в четвертьфинале Западной конференции против того самого «Вегаса» у «Уайлд» особых шансов нет. Пожалуй, с их статусом андердога в этом противостоянии спорить сложно, но у «дикарей» имелся свой козырь, который начал работать с самого начала серии. Речь, конечно же, о Кирилле Капризове.
Сибиряк начал творить свою магию уже в первом периоде стартовой игры. Его голевая передача на Мэтта Болди стала одним из украшений первых дней плей-офф — ассист получился очень эффектным. Позже тем вечером Капризов записал на свой счет еще один результативный пас, но этого «Миннесоте» оказалось мало — «Вегас» победил со счетом 4:2 и вышел вперед в противостоянии.
Прошло двое суток, и Кирилл отчетливо дал понять, что просто так он и его команда не сдадутся. Вторая игра серии началась с еще одного шедевра от российского самородка. «Голден Найтс» возили соперника по его зоне, в какой-то момент шайба оказалась у 97-го номера гостей, он потратил пару мгновений и роскошным пасом над площадкой вывел Мэтта Болди «1 в 0». Отдадим должное и американцу — передачу он обработал великолепно и с Эдином Хиллом разобрался уверенно.
Национальная хоккейная лига сразу же назвала этот трюк Кирилла безумным, смакуют его и другие крупные заокеанские паблики.
Кажется, хозяева льда к такому развитию событий были не готовы — равный с точки зрения хоккея и количества бросков в створ ворот стартовый игровой отрезок они в итоге проиграли со счетом 0:3. После красоты от Капризова и Болди голами отметились Маркус Фолиньо и Матс Цукарелло. Настоящий холодный душ для фаворита серии.
Казалось, что после паузы в игре «рыцари» попробуют смести соперника. Они и правда смогли добавить, но очень скоро получили очередной удар от лидера «дикарей». В каком-то смысле повторилась ситуация из начала матча — позиционка «Вегаса» завершилась контратакой соперника, только на этот раз главные действующие лица поменялись ролями. Болди откинул шайбу на Капризова, россиянин дотащил шайбу до ворот и хитро бросил низом — у Хилла были шансы выручить команду, но гол все-таки случился.
В третьем периоде «Миннесота» сыграла по счету, «Голден Найтс» удалось лишь сократить отставание до двух шайб, но последнее слово осталось за Капризовым. Когда хозяева сняли вратаря, сибирский самородок сотворил еще один шедевр — оформил дубль броском из-за своих ворот — просто фантастика!
5:2 в пользу «Миннесоты», 1−1 в серии и 5 очков у Капризова за два матча. Если Кирилл продолжит в том же духе, свой путь к Кубку Стэнли «Вегас» может закончить очень рано.
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Адин Хилл
(Адин Хилл)
Филип Густавссон
09:56
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Кирилл Капризов)
11:35
Маркус Фолиньо
(Райан Хартман)
17:15
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон)
23:59
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди)
32:04
Ноа Хэнифин
42:26
Томаш Гертл
(Алекс Пьетранджело, Брэндон Саад)
48:56
Брэйден Макнэбб
57:34
Кирилл Капризов
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит