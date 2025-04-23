Кирилл Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Таким образом, на счету российского форварда 5 (2+3) очков в первых двух играх серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2025 с канадским нападающим «Виннипег Джетс» Марком Шайфли, на счету которого также 5 (2+3) очков.