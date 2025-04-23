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Кирилл Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Источник: Getty Images

Таким образом, на счету российского форварда 5 (2+3) очков в первых двух играх серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли — 2025 с канадским нападающим «Виннипег Джетс» Марком Шайфли, на счету которого также 5 (2+3) очков.

На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1−1.