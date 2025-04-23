Губерниев: «Америка гораздо более спортивная страна, чем Россия. Нам есть чему поучиться у американцев»

"День Овечкина в Вашингтоне. Для того чтобы увековечить кого-то, нужно быть таким как Овечкин, не так ли. Надо дождаться, чтобы кто-то из наших спортсменов добился подобного в любом виде спорта, и тогда мы будем увековечивать. То есть тут учитель приходит, когда ученик готов.