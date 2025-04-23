Губерниев: «Америка гораздо более спортивная страна, чем Россия. Нам есть чему поучиться у американцев»

Российский хоккеист, выступающий за клуб Вашингтон Кэпиталз, стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.
"День Овечкина в Вашингтоне. Для того чтобы увековечить кого-то, нужно быть таким как Овечкин, не так ли. Надо дождаться, чтобы кто-то из наших спортсменов добился подобного в любом виде спорта, и тогда мы будем увековечивать. То есть тут учитель приходит, когда ученик готов.
Само по себе это просто говорит о том, что Америка гораздо более спортивная страна, чем Россия, только и всего. Поэтому нам есть чему поучиться у американцев с точки зрения развития спорта, любви к нему, любви к спортсменам.
Здесь можно только приветствовать их инициативу. Такие люди, как Овечкин, принадлежат не только России, или как Уэйн Гретцки — Канаде. Это люди на все времена, эти люди принадлежат человечеству.
Американцы все делают абсолютно правильно. Но это еще и большой бизнес, связанный с Александром, безусловно. Люди на Александре зарабатывают деньги, Александр их зарабатывает — и все счастливы«, — приводит слова Губерниева “Советский спорт”.