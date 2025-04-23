«Не знаю, есть ли у нас секретное оружие». Кучеров и Василевский против Бобровского в серии соседей

«Пантерз» показали высокую реализацию в каждом периоде: два гола при шести бросках в первом, три при семи — во втором, еще один при трех — в третьем. Сначала Сэм Беннет здорово сыграл по летящей шайбе при набросе Маки Самоскевича, а Сэм Райнхарт — на подправлении при броске Куликова. Затем штаб «Лайтнинг» неудачно взял тренерский запрос при голе с добиванием на пятачке защитника Нэйта Шмидта, после чего Ткачак оформил дубль в большинстве и позже при третьей реализации численного преимущества ассистировал тому же Шмидту. Капитан «Флориды» Александр Барков отметился двумя передачами.