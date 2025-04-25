Бобровский засушил Кучерова и всю «Тампу»! Она снова рискует вылететь в первом раунде плей-офф

Первые два матча серии получились совершенно разными. Если первая встреча стала настоящим кошмаром для Андрея Василевского (62,5% отраженных бросков — худший результат за всю карьеру в плей-офф), то сегодня он провел отличную игру. Проблема в том, что команде это совершенно не помогло.
Победная шайба в матче была заброшена уже на пятой минуте. 33-летний защитник Нейт Шмидт однозначно MVP этой серии. В двух матчах на его счету три гола, два из которых стали победными. Невероятно!
После шайбы Шмидта трансляцию можно было выключать. Ничего интересного на льду «Амали Арены» в Тампе не происходило.
Даже «Флорида» иногда пыталась помочь противнику. «Пантерз» четыре раза оставались в меньшинстве, но монструозное большинство «Тампы» с Никитой Кучеровым во главе не смогло ничего придумать.
У лучшего бомбардира лиги в регулярном чемпионате в плей-офф дела пока идут так себе: 2 матча и 1 (0+1) очко. В последний раз в плей-офф Кучеров забивал аж 19 апреля 2023 года. И вот уже 12 встреч подряд в играх на вылет россиянин завершает без заброшенных шайб.
У кого все отлично, так это у Сергея Бобровского. Российский голкипер сегодня оформил «сухарь» и стал первой звездой матча (Василевский, кстати, стал второй). В двух встречах у Бобровского две пропущенные шайбы и 95,12% отраженных бросков.
Потенциально помочь «Тампе» может, пожалуй, лишь травма Александра Баркова. Нападающий в конце матча неприятно влетел в борт после хита Брэйдена Хэгела и на лед больше не возвращался. Канадец же за свой силовой прием получил пять минут штрафа.
Автор: Егор Сергеев
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
01:58
Брэд Маршан
04:15
Нэйт Шмидт
(Сэм Райнхарт, Александр Барков)
19:23
Густав Форслинг
27:14
Джейк Гюнцель
29:09
Энтони Чирелли
29:09
Картер Верхэге
29:09
Брэд Маршан
39:10
Джейк Гюнцель
40:00
Энтони Чирелли
40:00
Мэттью Ткачак
41:35
Дмитрий Куликов
48:33
Маки Самоскевич
49:51
Брэндон Хагель
50:22
Брэйден Пойнт
50:22
Антон Лунделл
59:56
Сэм Беннетт
(Сет Джонс)
15
Штрафное время
16
5
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит