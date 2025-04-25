Бобровский засушил Кучерова и всю «Тампу»! Она снова рискует вылететь в первом раунде плей-офф

У лучшего бомбардира лиги в регулярном чемпионате в плей-офф дела пока идут так себе: 2 матча и 1 (0+1) очко. В последний раз в плей-офф Кучеров забивал аж 19 апреля 2023 года. И вот уже 12 встреч подряд в играх на вылет россиянин завершает без заброшенных шайб.