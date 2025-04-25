Капризова не остановить! Снова забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Кирилл Капризов из-за травмы пропустил ровно половину регулярки, но к плей-офф российский форвард вернулся в какой-то сумасшедшей форме. В первых двух матчах Капризов отметился пятью (2+3) очками и попаданием во все хайлайты лиги со своими невероятными ассистами. В третьем матче форвард продолжил разрывать.
Начал Капризов уже на четвертой минуте. «Вегас» схватил удаление за нарушение численного состава, чем «Миннесота» очень быстро воспользовалась. Наверняка и этот гол Капризова попадет во все хайлайты: россиянин просто объехал всю зону «Вегаса» по кругу, а потом так «плюнул» с синей линии, что Эдин Хилл оказался не у дел.
Ассистировал Капризову в первой шайбе Зеев Буюм — 19-летний защитник, который весь сезон провел в студенческой NCAA. За «Миннесоту» он дебютировал лишь в плей-офф, а ассист на Капризова стал для него первым в НХЛ.
Вскоре Марко Росси удвоил преимущество «Уайлд». Но и тут не обошлось без участия российских игроков: австрийцу ассистировал Яков Тренин. Для Якова это первый результативный пас в плей-офф за карьеру. Ранее он в играх на вылет отмечался только заброшенными шайбами: 20 матчей — 6 голов.
В середине первого периода Алекс Пьетранджело внес небольшую интригу, сократив отставание до одной шайбы. Но на большее «Вегас» не хватило. Во втором периоде «Миннесота» забросила еще дважды и сняла все вопросы об итогах матча.
Снова в большинстве отличился Капризов. Райан Хартман, осознавая, что до конца периода осталось буквально пару секунд, просто пальнул шайбу от борта в сторону ворот, где она нашла россиянина. Кажется, Кирилл не сразу осознал, что вообще только что произошло.
Теперь россиянин — лучший бомбардир плей-офф НХЛ с семью (4+3) очками. В списке лучших снайперов Капризов делит первую строчку со своим одноклубником Мэттью Болди (у обоих по четыре шайбы).
В третьем периоде команды забросили по разу. Итог — 5:2 в матче и 2−1 в серии. Все в пользу команды Капризова.
Автор: Егор Сергеев
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Филип Густавссон
Адин Хилл
(Акира Шмид, Акира Шмид)
02:46
Командный штраф
03:13
Кирилл Капризов
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
03:29
Николас Хэг
06:51
Марко Росси
(Яков Тренин, Джастин Бразо)
09:00
Маркус Фолиньо
09:00
Иван Барбашев
10:48
Алекс Пьетранджело
(Ноа Хэнифин)
26:28
Маркус Фолиньо
31:05
Мэтт Болди
38:11
Зак Уайтклауд
39:58
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Марко Росси)
44:02
Кирилл Капризов
49:53
Бретт Хауден
51:34
Райлли Смит
(Вильям Карлссон)
53:38
Джейкоб Миддлтон
56:32
Марко Росси
58:27
Маркус Фолиньо
(Зак Богосян)
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит