Капризова не остановить! Снова забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Начал Капризов уже на четвертой минуте. «Вегас» схватил удаление за нарушение численного состава, чем «Миннесота» очень быстро воспользовалась. Наверняка и этот гол Капризова попадет во все хайлайты: россиянин просто объехал всю зону «Вегаса» по кругу, а потом так «плюнул» с синей линии, что Эдин Хилл оказался не у дел.