Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.
Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0−3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.
Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.
Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.
В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.
В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.
Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.
Не обошлось без гола и у второго россиянина в составе «Блюз». Алексей Торопченко переправил шайбу в ворота после прострела Джейка Неборса. Для Алексея этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Ранее на его счету было лишь два ассиста в 14 матчах.
Автор: Егор Сергеев
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Джордан Биннингтон
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
00:48
Павел Бучневич
(Кэм Фаулер, Джимми Снаггерад)
01:58
Люк Шенн
03:11
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Кэм Фаулер)
12:01
Оскар Сундквист
12:01
Владислав Наместников
15:51
Кэм Фаулер
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
25:45
Люк Шенн
25:57
Роберт Томас
29:31
Филип Броберг
32:35
Джарет Андерсон-Долан
38:19
Захари Болдюк
44:32
Давид Густафссон
(Джарет Андерсон-Долан, Морган Бэррон)
45:24
Павел Бучневич
(Роберт Томас)
46:30
Захари Болдюк
46:30
Колин Миллер
46:30
Логан Стэнли
47:21
Нил Пионк
47:56
Джордан Кайру
(Кэм Фаулер)
50:32
Алексей Торопченко
(Джейк Нейберс, Радек Факса)
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Владислав Наместников
52:50
Нил Пионк
(Мэйсон Эпплтон, Колин Миллер)
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:17
Колтон Парэйко
(Кэм Фаулер, Джейк Нейберс)
57:28
Люк Шенн
22
Штрафное время
40
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит