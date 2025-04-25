Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота «Виннипега».

Источник: Reuters

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.

Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0−3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.

Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.

Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.

В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.

В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.

Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.

Не обошлось без гола и у второго россиянина в составе «Блюз». Алексей Торопченко переправил шайбу в ворота после прострела Джейка Неборса. Для Алексея этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Ранее на его счету было лишь два ассиста в 14 матчах.

Автор: Егор Сергеев

Сент-Луис
7:2
3:0, 0:0, 4:2
Виннипег
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Вратари
Джордан Биннингтон
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
1-й период
00:48
Павел Бучневич
(Кэм Фаулер, Джимми Снаггерад)
01:58
Люк Шенн
03:11
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Кэм Фаулер)
12:01
Оскар Сундквист
12:01
Владислав Наместников
15:51
Кэм Фаулер
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
2-й период
25:45
Люк Шенн
25:57
Роберт Томас
29:31
Филип Броберг
32:35
Джарет Андерсон-Долан
38:19
Захари Болдюк
3-й период
44:32
Давид Густафссон
(Джарет Андерсон-Долан, Морган Бэррон)
45:24
Павел Бучневич
(Роберт Томас)
46:30
Захари Болдюк
46:30
Колин Миллер
46:30
Логан Стэнли
47:21
Нил Пионк
47:56
Джордан Кайру
(Кэм Фаулер)
50:32
Алексей Торопченко
(Джейк Нейберс, Радек Факса)
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Брэйден Шенн
51:22
Владислав Наместников
52:50
Нил Пионк
(Мэйсон Эпплтон, Колин Миллер)
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:12
Логан Стэнли
56:17
Колтон Парэйко
(Кэм Фаулер, Джейк Нейберс)
57:28
Люк Шенн
Лучшие игроки матча
Статистика
22
Штрафное время
40
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит