Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.