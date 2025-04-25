Где же ты, брат? Суперзвёздное трио Хьюзов скоро может сыграть в одном клубе

Зато положение «Ванкувера» прямо сейчас выглядит совсем печальным. Попытаться продать Куинна в «Дэвилз» уже этим летом? Честной компенсации менеджмент «Нью-Джерси» не даст: мы видели, как сильно падает цена на игроков, которые готовы перейти только в один конкретный клуб (переходы Тарасенко и Холла на дедлайне как пример). В теории, конечно, Рутерфорд и компания могут обменять капитана в любой другой клуб лиги, потому что у Куинна в контракте нет пункта о запрете на обмен. Но опять же — кто в НХЛ теперь будет отдавать гору активов за человека, который с огромной вероятностью уйдёт через два года? Конечно, клуб в тотально безвыходном положении мог бы, но таких в лиге очень мало.