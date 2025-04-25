Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА

Никишин не первый день описывался и экспертами, и функционерами, и журналистами как лучший игрок за пределами НХЛ. На этом фоне слова того же Ротенберга, неоднократно заявлявшего о том, что защитнику на протяжении сезона названивал владелец «Каролины», вызывают диссонанс. Ставить игрока в максимально неудобное положение — выстрел себе в ногу. С будущими звездами так общаться в Северной Америке не принято. Оформить соглашение официально и тем самым сжечь из него год — естественная практика для молодых талантов, приезжающих из России.