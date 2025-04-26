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Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

За карьеру в плей-офф нападающий «Вашингтона» забросил 75 шайб.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил третий гол «Монреалю» в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Третья встреча команд завершилась домашней победой канадского клуба со счетом 6:3, счет в серии стал 2−1 в пользу «Вашингтона».

У победителей шайбы забросили Александр Каррье (20-я минута), Ник Сузуки (29), Коул Кофилд (40), Кристиан Дворак (45), Юрай Слафковски (54), Алекс Ньюхук (58), у проигравших — Коннор Макмайкл (4), Джейкоб Чикран (31), Овечкин (43).

После гола Слафковски вратарь Логан Томпсон был заменен на Чарли Линдгрена, так как получил травму в результате столкновения с Диланом Строумом.

На счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 4 очка по системе «гол + пас» (3+1) в трех играх. Первые две шайбы он забросил в стартовом матче серии, в том числе впервые в карьере отличившись в овертайме. За свою карьеру в плей-офф Овечкин забросил 75 шайб.

В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на счету Овечкина 972 шайбы, он занимает второе место по этому показателю, отставая от Уэйна Гретцки на 44 гола. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, на его счету 897 шайб.

Третий матч в плей-офф провел нападающий «Монреаля» Иван Демидов, который отличиться не сумел. Для 19-летнего нападающего это пятый матч в дебютном сезоне НХЛ, на его счету гол и передача в первом матче с «Чикаго» (3:4 по буллитам).

Следующий матч команд пройдет в Монреале в ночь на 28 апреля.

Монреаль
6:3
1:1, 2:1, 3:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Монтембо
(Якуб Добеш)
Логан Томпсон
(Чарли Линдгрен)
1-й период
03:20
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Мэтт Рой)
07:31
Райан Леонард
09:47
Алекс Ньюхук
19:07
Александр Каррье
(Алекс Ньюхук, Джейк Эванс)
19:21
Ник Сузуки
2-й период
28:33
Брендон Духайм
28:37
Ник Сузуки
30:47
Джейкоб Чикран
(Эндрю Манджапане, Ларс Эллер)
31:39
Брендон Духайм
39:51
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
3-й период
40:00
Джош Андерсон
40:00
Джош Андерсон
40:00
Арбер Джекай
40:00
Том Уилсон
40:00
Том Уилсон
40:00
Ларс Эллер
42:39
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Энтони Бовилье)
44:17
Кристиан Дворак
(Джоэль Армиа, Дэвид Савар)
46:19
Тревор ван Римсдайк
53:23
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
55:37
Джейкоб Чикран
57:35
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Брендан Галлахер)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
24
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит