Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

На счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 4 очка по системе «гол + пас» (3+1) в трех играх. Первые две шайбы он забросил в стартовом матче серии, в том числе впервые в карьере отличившись в овертайме. За свою карьеру в плей-офф Овечкин забросил 75 шайб.